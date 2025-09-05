La Unidad Desconcentrada de Lima de Sutran se trasladó a la zona para auxiliar a los heridos del fatal choque en Pasamayo. | Foto: composición LR | difusión LR

Un fatal choque, que involucró al menos 13 vehículos, se registró la mañana de este 5 de setiembre entre los kilómetros 55 y 57 en la Carretera de la Panamericana Norte, en la provincia de Huaral, en Lima. Tras esta lamentable situación, los testigos informaron que varios pasajeros de las unidades que iban en la misma ruta, presos del pánico, descendieron y caminaron por la carretera. Una de las viajeras que observaron el hecho informó que corrieron hacia un lado de la vía para ponerse a salvo y se organizaron en grupos para alertar sobre el accidente a los demás choferes que se aproximaban al lugar.

“Ha sido una desgracia, se chocaban carro tras carro y todo pudo evitarse. Después del primer, segundo o tercer accidente, el personal de Norvial pudo haber colocado señalización en ambos lados para detener a los vehículos, pero nadie lo hizo. No había ninguna advertencia”, declaró. "Entre nosotros mismos nos apoyamos, nos dividimos y gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad y no se sigan chocando", añadió.

Fatal choque en Pasamayo deja heridos: Testigo y Sutran se pronuncian

Una ciudadana, que viajaba de Huaral a Lima, señaló que el accidente habría ocurrido por la densa neblina y la falta de señalización. Asimismo, indicó que varios vehículos seguían circulando por la carretera y que, por ese motivo, les advirtieron sobre lo ocurrido para evitar nuevos siniestros.

Tras el hecho, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), emitió un comunicado para informar que un equipo de la Unidad Desconcentrada de Lima se trasladó a la zona para auxiliar a los heridos y coordinar su traslado a los hospitales cercanos.

"La revisión realizada nos permite informar que las 11 unidades involucradas, de las cuales 3 son ómnibus y una furgoneta, los mismos que están debidamente autorizados por el MTC y cuentan con sus documentos en regla. Además, 7 vehículos particulares que son materia de investigación", añadió la entidad.

