Incendio de gran magnitud afecta tres viviendas en Comas: al menos cinco unidades de bomberos atienden siniestro
Al menos tres viviendas colindantes resultaron afectadas por el siniestro. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios activó un operativo para controlar la situación.
- Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 14 vehículos chocan en cadena en la vía Panamericana Norte
- Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico
En la mañana de este sábado 6 de septiembre se registró un incendio de gran magnitud en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del kilómetro 11, en la zona La Libertad del distrito de Comas. Al menos tres viviendas colindantes resultaron afectadas. Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió de inmediato para realizar las labores de control.
Nota en desarrollo...