¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
Sociedad

Incendio de gran magnitud afecta tres viviendas en Comas: al menos cinco unidades de bomberos atienden siniestro

Al menos tres viviendas colindantes resultaron afectadas por el siniestro. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios activó un operativo para controlar la situación.

Incendio moviliza a unidades de Bomberos en Comas.
Incendio moviliza a unidades de Bomberos en Comas.

En la mañana de este sábado 6 de septiembre se registró un incendio de gran magnitud en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del kilómetro 11, en la zona La Libertad del distrito de Comas. Al menos tres viviendas colindantes resultaron afectadas. Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió de inmediato para realizar las labores de control.

Nota en desarrollo...

