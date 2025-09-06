En la mañana de este sábado 6 de septiembre se registró un incendio de gran magnitud en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del kilómetro 11, en la zona La Libertad del distrito de Comas. Al menos tres viviendas colindantes resultaron afectadas. Ante la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió de inmediato para realizar las labores de control.

Nota en desarrollo...