DNI electrónico gratuito durante todo septiembre 2025: conoce las regiones y cómo acceder al beneficio

Con el objetivo de facilitar el acceso de la población a servicios esenciales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una campaña que ofrece de manera gratuita el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante todo el mes de septiembre.

Este DNI electrónico permitirá a los ciudadanos realizar diversos trámites, como gestiones administrativas, atención médica, apertura de cuentas bancarias y otros servicios. La iniciativa busca garantizar que los peruanos cuenten con un documento oficial que acredite su identidad de forma segura y moderna, promoviendo su acceso en varias regiones del país sin costo alguno.

Regiones donde puedes obtener tu DNI electrónico gratuito durante septiembre

Villa El Salvador - Lima

La Municipalidad de Villa El Salvador ofrece una campaña de DNI electrónico gratuito todos los viernes de septiembre. Está dirigida a menores de 16 años, personas con discapacidad y adolescentes de 17 años que necesiten el cambio del DNI amarillo.

Fechas: todos los viernes

todos los viernes Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar: Explanada Villa del Adulto Mayor - Sector 3 Grupo 8

Explanada Villa del Adulto Mayor - Sector 3 Grupo 8 Requisitos: Los menores de edad deben acudir con uno de sus padres, portar su DNI físico y de ser necesario copia del recibo de agua o luz.

Campaña de DNI en Villa El Salvador.

Ate Vitarte - Lima

La Municipalidad de Ate Vitarte, en coordinación con RENIEC y OMAPED, ofrece DNI electrónico gratuito exclusivamente para personas con discapacidad del distrito.

Fechas: jueves 11 de septiembre

jueves 11 de septiembre Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

9:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar: Complejo deportivo Ollantaytambo

Complejo deportivo Ollantaytambo Requisitos: Exclusivo para personas con discapacidad del distrito de Ate

San Martín de Porres - Lima

La Municipalidad de San Martín de Porres realiza una campaña gratuita que incluye inscripción por primera vez, renovación de DNI, rectificación de datos, actualización de foto y dirección. Está dirigida a menores de 17 años y mayores de 60.

Fechas y lugares:

1 y 29 de septiembre: Agencia Infantes, Av. San Bernardo N° 200, Urb. Santa Luisa

8 de septiembre: Agencia Municipal Nuevo San Martín, Av. Canta Callao, Mz. A Lote 11, Urb. Begonias

15 de septiembre: Agencia Zona Comercial Industrial, Calle Las Tunas N° 308, Urb. Naranjal

22 de septiembre: Urb. Mesa Redonda, Parque Vencedores, Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial

1 y 29 de septiembre: Agencia Infantes, Av. San Bernardo N° 200, Urb. Santa Luisa 8 de septiembre: Agencia Municipal Nuevo San Martín, Av. Canta Callao, Mz. A Lote 11, Urb. Begonias 15 de septiembre: Agencia Zona Comercial Industrial, Calle Las Tunas N° 308, Urb. Naranjal 22 de septiembre: Urb. Mesa Redonda, Parque Vencedores, Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial Horario: Desde las 9:30 a.m. hasta agotar stock

Desde las 9:30 a.m. hasta agotar stock Requisitos: Copia de acta de nacimiento y copia simple de recibo de luz o agua

Quellouno - Cusco

La Municipalidad de Quellouno, en la provincia de La Convención, Cusco, ofrece DNI electrónico gratuito para menores y adultos mayores. La campaña incluye inscripción, renovación, cambio de libreta electoral, duplicado de DNI de campañas anteriores y toma de fotografía.

Fechas: viernes 19 de septiembre

viernes 19 de septiembre Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

8:30 a.m. a 5:00 p.m. Lugar: Auditorio Municipal

Auditorio Municipal Requisitos: Mayores informes en la Oficina de Registro Civil

Sucre - Cajamarca

La Municipalidad de Sucre, distrito de la provincia de Celendín en Cajamarca, realizará durante septiembre una campaña de DNI gratuito. El trámite está disponible para menores de 17 años sin costo; las personas de 18 a 59 años deberán presentar constancia socioeconómica del SISFOH para renovación o cambio de domicilio, mientras que los mayores de 60 años no requieren este documento.

Fechas: del 15 al 19 de septiembre

del 15 al 19 de septiembre Lugar: I.E Secundaria Sucre, Bellavista de Cajen, Caserío Santa Rosa, I.E. Primaria Sucre, I.E. Inicial Sucre.

I.E Secundaria Sucre, Bellavista de Cajen, Caserío Santa Rosa, I.E. Primaria Sucre, I.E. Inicial Sucre. Requisitos: cada menor acompañado de su apoderado, ambos con su DNI. Los jóvenes de 17 años no necesitan declarante, lo realizan solos.

Palpa - Ica

La Municipalidad Provincial de Palpa ofrece DNI electrónico gratuito para todo el público, sin límite de edad.

Fechas: martes 23 y miercoles 24 de septiembre

martes 23 y miercoles 24 de septiembre Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

9:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar: Municipalidad Provincial de Palpa

Municipalidad Provincial de Palpa Requisitos: solo llevar su DNI azul original o copia, exclusivo para residentes del cercado de Palpa

Campaña gratuita de DNI electrónico en Palpa.

DNI electrónico 3.0 reemplaza al DNI azul y amarillo

Reniec dejó de emitir los documentos de identidad tradicionales (DNI azul y amarillo). En ese sentido, desde el 29 de agosto de 2025 el único documento que se entregará a los ciudadanos peruanos es el DNI electrónico 3.0, conforme a la Resolución Jefatural 144-2025.

Cabe señalar que Reniec le pone pausa a la emisión del DNI azul después de 28 años, y del DNI amarillo, tras 23 años. Al respecto, la institución ha señalado que ambos documentos conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento, por lo que quienes los posean podrán seguir utilizándolos hasta que sea necesaria su renovación.

¿Cómo solicitar mi DNI electrónico?

Pago del derecho de emisión Primero, abona S/ 41 por el derecho de emisión del DNI electrónico.

Primero, abona S/ 41 por el derecho de emisión del DNI electrónico. Visita a las oficinas del RENIEC Con tu comprobante de pago, acude a un centro de atención del RENIEC que emite DNI electrónico.

Con tu comprobante de pago, acude a un centro de atención del RENIEC que emite DNI electrónico. Recolección del DNI Electrónico Una vez que tu trámite esté completado al 100%, recoge tu DNI electrónico en el mismo lugar donde lo gestionaste.

