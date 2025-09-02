HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio forestal cerca de Machu Picchu mantiene activa la alerta en Cusco

El siniestro, reportado la tarde del último lunes, avanza por zona agreste dentro del santuario histórico. Hasta el momento, se estima una afectación de 8 hectáreas de flora y fauna.


No se han reportado daños a viviendas, personal ni al patrimonio cultural.
No se han reportado daños a viviendas, personal ni al patrimonio cultural.

Alerta. La tarde del último lunes, en el sector de Pacaymayo Bajo, a la altura del kilómetro 96 de la línea férrea hacia Machu Picchu, provincia de Urubamba, en Cusco, se reportó un incendio forestal de considerables proporciones.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer), Miguel Oscco, explicó que el siniestro ocurre en una zona de difícil acceso.

“Es un área bastante agreste con pendientes y vegetación frondosa que dificultan el trabajo. Sin embargo, ya se movilizaron brigadas acreditadas del SERNANP y estamos coordinando con personal de la municipalidad y de la provincia de La Convención para reforzar las labores si fuera necesario”, señaló.

El funcionario agregó que, durante la tarde, personal del SERNANP, apoyado por seis especialistas en reforestación, inició las labores de contención, pero debió suspender el trabajo al anochecer. "Para esta mañana se tiene prevista la intervención de 40 brigadistas, 25 del SERNANP y 15 de la Dirección Desconcentrada de Cultura, quienes se desplazarán desde diversos puntos como Piscacucho, Chachabamba y Machu Picchu Pueblo", citó.

40 brigadistas se desplazarán hasta la zona del siniestro.

40 brigadistas se desplazarán hasta la zona del siniestro. Créditos: Luis Álvarez / La República.

De otro lado la municipalidad de Machu Picchu coordina la logística y transporte de los equipos, incluyendo hidratantes, alimentos y equipos especializados. Además, PeruRail dispuso paradas especiales en el kilómetro 96 para facilitar el acceso de los combatientes al área afectada.

No hay daño al patrimonio

Oscco aclaró que, pese a la proximidad del incendio a la ciudadela inca, no se reportan daños a viviendas, personas ni al patrimonio cultural. Sin embargo el fuego habría afectado 8 hectáreas de flora y fauna.

“Nos preocupa que el fuego pueda crecer, está aproximadamente a 5 kilómetros, en línea recta de la llaqta inca y afectar zonas culturales, pero hasta ahora no hay riesgo para la línea férrea ni para los sitios arqueológicos cercanos”, precisó.

Por su parte, el COER indicó que la evaluación de daños en la cobertura natural se actualizará en las próximas horas. Al cierre de la presente información la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no se pronuncia al respecto.

