Sociedad

Barranco: rescatan a adulto mayor de 90 años atrapado en feroz incendio de una quinta

El incendio arrasó con cuatro viviendas de material precario y las autoridades ya indagan cómo se desató la emergencia.

Rescatan a adulto mayor de voraz incendio en quinta. Foto: Composición LR
Rescatan a adulto mayor de voraz incendio en quinta. Foto: Composición LR

La madrugada del miércoles 3 de septiembre, un voraz incendio se desató en una quinta. El siniestro afectó a ocho inmuebles, de los cuales cuatro quedaron totalmente destruidos por las llamas.

El fuego se desató en la cuadra 2 de la calle Catalino Miranda, en el límite de los distritos de Barranco y Surco, que sorprendió a los vecinos cuando descansaban. Tras reportar la alerta, las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia. Al poner en resguardo a los habitantes de la quinta, informaron que un adulto mayor se encontraba entre los escombros.

Rescatan a adulto mayor que quedó atrapado en incendio

El hombre de 90 años, conocido como Don Lucho, permaneció en su vivienda en llamas durante media hora. Tras esfuerzos de las unidades de bomberos y agentes de serenazgos, lograron ponerlo a salvo y fue atendido en una ambulancia.

Asimismo, el incendio pudo ser controlado. No se registraron pérdidas humanas ni heridos de gravedad. Sin embargo, cuatro viviendas dentro de la quinta quedaron totalmente afectadas.

Fuego se habría originado en quinta colindante

Según información preliminar, el fuego se habría originado en una quinta colindante donde se realizaba una fiesta. Las llamas se expandieron rápidamente hacia el inmueble aledaño, donde una vivienda se almacenaba material reciclable. Las causas exactas aún se investigan.

Vecinos destacaron que, pese a la magnitud del incendio, este no alcanzó otra vivienda de la zona donde se preparaba comida y almacenaba varios balones de gas.

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

