Sociedad

Feroz incendio consume planta de producción en Carabayllo: 9 unidades de bomberos atienden emergencia

El incendio se registra en la avenida José Saco Rojas, en la asociación Villa María de Carabayllo. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú viene apagando las llamas por más de dos horas.

Incendio en Carabayllo
Incendio en Carabayllo | Foto: composición LR | difusión

Este miércoles 03 de setiembre, un feroz incendio se reporta en la avenida José Saco Rojas, en la asociación Villa María de Carabayllo, en el distrito de Carabayllo. Ante esta situación, un total de 9 unidades del personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron a la zona para apagar las llamas y evitar la propagación del fuego. Hasta el momento, no se conoce si hay personas que resultaron heridas con quemaduras o fallecidas.

En el lugar, los vecinos de la zona y trabajadores apoyaron a los hombres de rojo a realizar la labor de extinción de las llamas e instar a las personas que se encontraban cerca a mantener su distancia.

Incendio consume planta de producción en Carabayllo

Los ciudadanos que se encontraban en la asociación Villa María de Carabayllo reportaron el incendio a través de las redes sociales. Ellos informaron acerca del trabajo que llevan a cabo los bomberos, además del lugar del siniestro.

Según el CGBVP, las personas les alertaron acerca del fuego a partir de las 12.25 p.m. Por lo tanto, las llamas estarían prendidas más de 2 horas.

Incendio en Carabayll

Incendio en Carabayllo. Foto: CGBVP

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

