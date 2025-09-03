HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cañete: Víctimas de cuádruple asesinato tenían antecedentes por tráfico de terrenos y sicariato

Según la PNP eran exconvictos del penal Cantera e integraban la Central de Trabajadores Eventuales de Cañete (Cetec). Fueron emboscados y acribillados en las pampas de Concón. Violencia tiene en vilo a los pobladores y a las autoridades se esa provincia limeña.

Escenario del cuádruple asesinato cometido en la provincia de Cañete. Foto: Martín Ayllón
Escenario del cuádruple asesinato cometido en la provincia de Cañete. Foto: Martín Ayllón

La provincia limeña de Cañete atraviesa uno de sus peores momentos de violencia y terror de la última década. El asesinato de cuatro personas en las pampas de Concón sería un típico ajuste de cuenta, pues las víctimas tenían antecedentes por sicariato, tráfico de terrenos y purgaron prisión en el penal La Cantera

La ira de los agresores se desató ayer, cerca de las 11.30 de la mañana a la altura del kilómetro 161 de la Panamericana Sur, en el centro poblado Nuevo Cañete.

Las Víctimas se desplazaban en una camioneta APE-843 que, de acuerdo a la Sunarp está a nombre de Miguel Ángel Gutiérrez Herrera.

PUEDES VER: Cadena perpetua para líder de ‘Los Chapos del Norte’ que mató a una familia

lr.pe

Una de las víctimas fue identificada como Juan Choque Palomino, un hombre de 53 años que fue detenido el 17 de octubre del 2024 por delito contra la seguridad pública. Este sujeto también purgó prisión en el pabellón 1-B de penal Cantera por delitos de tráfico ilícito de drogas y tráfico de terrenos.

En ese mismo presidio estuvieron recluidos otras dos de las víctimas. Se trata de los hermanos Miguel Ángel y José Luis Gutiérrez Herrera. Ambos estuvieron presos por sicariato y tráfico de terrenos, según informó la policía.

Inicialmente la cuarta víctima fue internada en la morgue como NN, pero luego habría ido identificada como Manuel Yauri.

De acuerdo a la Policía, todos ellos integraban la Central de Trabajadores Eventuales de Cañete (Cetec).

 “Recuerdo la otrora combativa Cetec, integrada por eventuales que laboraban en la paña de algodón o maíz, pero terminó como una activa promotora de las invasiones de terrenos”, indicó uno de los oficiales a cargo de las investigaciones.

PUEDES VER:  El precio de matar: así mutó el sicariato en el Perú

lr.pe

Este múltiple asesinato fue cometido justo cuando las autoridades del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) se reunía para tratar estos temas de violencia, extorsión y muerte en Cañete.

OTRO DOBLE ASESINATO

 Hace cuatro días, cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro sicarios   a bordo de dos motos persiguieron a tiros a una mototaxi y atacaron a sus ocupantes, en el lugar se hallaron más de 30 casquillos de bala. Este ataque dejó dos muertos y un herido de gravedad.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Paúl Postillón Postillón, de 37 años, quien falleció dentro de la mototaxi, y Luis Alberto Clerque Chávez, de 30, que murió camino al hospital. Un tercer ocupante, Juan de Dios Huamán Estrella, de 37 años, resultó herido y permanece internado con diagnóstico de traumatismo torácico y facial por proyectil de arma de fuego.

El coronel Héctor Tarrillo, jefe de la División Policial de Cañete, señaló que el hecho correspondería a un ajuste de cuentas, ya que las víctimas registraban antecedentes policiales.

