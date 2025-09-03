Un nuevo crimen se registró en Cañete. En un descampado en el sector conocido como CETEC, en las pampas de Con Con, cuatro personas fueron acribilladas. Entre las víctimas se encuentra un dirigente, mientras que los otros cuerpos han sido identificados como Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, José Luis Gutiérrez Herrera, Juan Choque Palomino y Manuel Yauri.

La escena del crimen ha sido acordonado por personal de la Depincri, Cañete. De acuerdo a las primeras investigaciones, los presuntos sicarios habrían interceptado la camioneta de placa APE-843, y aunque uno intentó huir, fue alcanzado por los disparos, mientras que los otros 3 acompañantes fueros también ultimados a un lado del vehículos.