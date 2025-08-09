HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

El asesino confeso del cantante 'Gorrión', Marlock Lyonel Salcedo Ballón, de 27 años, buscó en internet cómo deshacerse del cadáver antes de ser descubierto por la Policía.

Un escalofriante asesinato conmocionó a Perú en el año 2023. Se trata del 'Gorrión huanuqueño', un empresario y cantante folclórico, que tenía el 'corazón chalaco' y que se hizo conocido en el país por sus presentaciones con música vernacular. El trágico caso despertó la indignación de los peruanos tras conocerse que el asesino Marlock Lyonel Salcedo Ballón, de 27 años, intentó robarle dinero antes de matar a la víctima, durmió con el cadáver y buscó en la dark web cómo deshacerse de su cuerpo.

Anmer Samuel Alonso Rivera (52 años), nombre verdadero del 'Gorrión', era dueño de dos restaurantes y un artista emergente que fue brutalmente asesinado en una precaria vivienda. De acuerdo a sus familiares, Anmer salió a comprar, pero nunca más regreso a su hogar.

La escalofriante muerte de 'Gorrión' en Perú: asesino durmió con su cadáver

El cantante 'Gorrión' no volvió a ver a su familia desde el 29 de marzo del 2023, fecha en que se perdió su rastro, y no se supo de él hasta tres días después de que sus parientes denunciaran su desaparición ante la Policía. "Yo pensé que ese día iba a regresar, pero nunca más volvió", mencionó su hijo en un reportaje para Panorama.

Amner Alonso Rivera fue reportado como desaparecido tras salir de su restaurante en el Mercado Rojo del Callao. Gracias al último rastreo de la señal GPS de su teléfono móvil, la policía localizó su cadáver en una precaria vivienda del jirón José Gálvez, en el centro del Callao. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y bolsas plásticas, y presentaba signos de haber estado en descomposición durante varios días. Lo más escalofriante del caso fue que su agresor había dormido con el cadáver por dos días hasta que fue descubierto.

El asesino, Marlon Salcedo Ballón, dijo ante la policía que mantenía una relación de amistad con la víctima aproximadamente de tres meses y que lo había conocido mediante Facebook cuando buscaba trabajo como mesero. En su declaración, Salcedo afirmó que el cantante lo había agredido sexualmente, lo que lo llevó a reaccionar de manera violenta. Según su relato, lo estranguló y, posteriormente, le cortó el cuello con el pico de una botella rota. Tras cometer el crimen, buscó en internet, específicamente en la deep web, cómo deshacerse del cadáver.

Tras conocerse el asesinato, varios de sus allegados lamentaron su muerte. "Era una excelente persona, jamás se ha metido con nadie, era un buen padre, buen amigo y un buen esposo", reveló un familiar de la víctima. Asimismo, el pedido más desgarrador fue el que pidió su hijo a las autoridades: "Que no lo suelten".

