Política

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Según información policial, víctima se habría involucrado con una mujer en Risso, Lince, zona donde predomina el proxenetismo. Un sujeto conocido como “el Chino” estaría detrás del asesinato. En tanto, la familia de la víctima fue mudada de su vivienda por seguridad.


Esposa del diplomático presenció el hecho.
Esposa del diplomático presenció el hecho. | Fuente: Grecia Infante y Silvana Quiñonez / La República. | Créditos: Francisco Erazo / La República.

Por seguridad, la familia de Zetro Leonardo Purba (40), funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, asesinado a balazos la noche del lunes 1 de setiembre, fue trasladada a otro lugar. A las 10 de la mañana de ayer, la esposa e hijos salieron del edificio de Lince donde residían desde su llegada al Perú hace cinco meses. La República registró el momento en que ingresaron con sus maletas a una miniván negra.

La partida de la familia ocurrió pocas horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, solicitara a las autoridades peruanas reforzar las medidas de seguridad para el personal diplomático, sus familias y los ciudadanos indonesios en el país.

Se buscan más cámaras que hayan captado a los sicarios que llegaron en una motocicleta, lo interceptaron mientras se trasladaba en bicicleta y le dispararon en tres ocasiones.

Testigos señalaron un movimiento sospechoso. “En el taller de artefactos de la cuadra, un sujeto que parecía hacer guardia en moto se acercó a preguntar si arreglaban televisores, algo ilógico”, contaron.

Posible móvil

En medio del hermetismo de las autoridades, fuentes policiales revelaron la posible causa del ataque. “Hay equipos desplegados en Risso. La víctima no está relacionada con el proxenetismo, pero habría tenido cercanía o relación con una mujer que labora en la zona y en la muerte estaría involucrado el llamado ‘El Chino’”, contó un agente a cargo del caso.

Explicó que esto obedecería a una represalia. “En el teléfono del fallecido se han encontrado varios números, al parecer de chicas, con códigos de Venezuela y Colombia. Se están rastreando. Al parecer, solía frecuentar el lugar”, añadieron.

Traslado a funeraria en La Perla

Según información policial, ‘el Chino’ sería cabecilla de la banda ‘One Family’, dedicada a la explotación sexual, extorsión y sicariato”, advirtió el efectivo.

En paralelo, dos funcionarios de la embajada de Indonesia acudieron a la morgue de Lima para realizar los trámites y retirar el cuerpo. Pasadas las 2 p.m., una carroza salió con dirección a una funeraria en La Perla, escoltada por un vehículo del círculo diplomático. Los funcionarios que acompañaron el traslado evitaron brindar declaraciones.

Diplomático falleció frente a su residencia. Créditos: Francisco Erazo / La República.<br><br>

Diplomático falleció frente a su residencia. Créditos: Francisco Erazo / La República.

Asesinato por sicariato, según Mininter

Carlos Malaver, ministro del Interior, afirmó que las primeras pesquisas sugieren que el asesinato se realizó bajo la modalidad de sicariato. “Esto es un homicidio calificado en la modalidad de sicariato por la forma en la que ha ocurrido, no se le ha sustraído nada, lo estuvieron esperando y los impactos fueron a la cabeza. Directamente, querían quitarle la vida (…) no descartamos nada, estamos en investigación”, sostuvo.

Acto seguido, justificó la reiteración de hechos de sangre en Perú, al señalar que conllevan una preparación mayor por parte de la banda criminal. “Hay que tener en cuenta que, para estos eventos, a veces hay gente que colabora alrededor, lo centra, le da la información si está saliendo o cómo está vestido”, indicó.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar cómo se produjo el asesinato. Además, la División de Homicidios recabó la declaración testimonial de la esposa del occiso. La mujer estuvo durante la mañana en dicha sede policial.

¿A qué se dedicaba?

Zetro cumplía el cargo de joven canciller organizador en la embajada. El funcionario se mudó a Perú hace cinco meses junto a su familia. Según información policial, se trasladaba en bicicleta por las tardes debido a la cercanía con su sede diplomática para cumplir sus funciones, que se ubica a menos de 20 minutos de distancia.

Había trabajado como tesorero y planificador de hogares en el consulado de Indonesia en Melbourne, Australia, entre 2019 y 2022. Tras finalizar su mandato, regresó a Yakarta, la capital de Indonesia, para continuar sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un trabajador de la embajada describió al funcionario como una persona tranquila y dedicada a su familia. "Perú es un país inseguro. Él se desplazaba en bicicleta con calma, sin esperar ningún peligro, y lo atacaron a tiros”, comentó.

Tras el crimen, se observó movimiento policial en los exteriores de la embajada. Créditos: Silvana Quiñonez / La República.<br><br>

Tras el crimen, se observó movimiento policial en los exteriores de la embajada. Créditos: Silvana Quiñonez / La República.

Afectará imagen del país

“El Perú llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo sucedido”, de esta manera el canciller Elmer Schialer comunicó las acciones que tomará el estado peruano tras el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de Indonesia en nuestro país. Además, reconoció el impacto que tendrá en la imagen del país.

“Es un campanazo más, una llamada más de atención que el principal problema que tiene nuestra querida patria es la inseguridad (…) esto es algo que va a repercutir en los medios internacionales y por supuesto nosotros tendremos que salir a dar las explicaciones del caso”, sostuvo.

Mediante un comunicado a través de las redes sociales, la Cancillería comunicó que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos diplomáticos y se ofreció apoyo a la embajada de Indonesia. Paralelamente, el Ministerio Público y la Dirincri comenzaron las investigaciones para esclarecer el crimen.

“El canciller se comunicó con el embajador de Indonesia en el Perú para ofrecer todo el apoyo necesario en esta lamentable situación (…) a la vez se ofreció redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de su embajada en Lima”, se lee en el comunicado.

