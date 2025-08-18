Sol en pleno agosto, el mes más frío del año, según Senamhi. Lima y otras regiones del Perú vienen registrando temperaturas muy bajas con la llegada del invierno en junio de 2025. Al respecto, Matt Nieto, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, anunció que el frío se pronuncia durante las madrugadas, noches y primeras horas del día.

"Durante las horas nocturnas, tanto en la noche madrugada y las primeras horas de la mañana, sí se evidencia sensación de frío. Estas dos últimas noches se han registrado las temperaturas más bajas en lo que va del invierno del 2025, con valores que oscilan entre los 10.8 a 11 °C en horas de la madrugada", dijo a La República.

Sin embargo, advirtió que algunas zonas experimentarán brillo solar durante los próximos días, hasta el 19 de agosto, y explicó el motivo.

Brillo solar en Perú hasta el 19 de agosto, según Senamhi: por qué y en qué regiones

Nieto señala que las condiciones del mar son un factor clave para las temperaturas del aire. "Hacía horas del mediodía y horas de la tarde, se ha observado brillo solar en los sectores más alejados del mar", precisó. En esa misma línea, mencionó que la DANA Oriana es otro desencadenante de la actual sensación térmica en Perú.

Brillo solar en Lima. Foto: Andina

"Ha generado vientos en la costa, en la sierra, algunas precipitaciones sólidas. (...) las condiciones del mar son un factor clave para el desarrollo del fenómeno antes mencionado. Pero como es un sistema que se va desplazando, también tiene efectos en cuanto a la disminución de nubosidad en horas diurnas, lo que ha generado también este brillo solar", explicó.

Estas serían las principales regiones peruanas que tendrán días soleados hasta el 19 de agosto, desde el mediodía hasta horas en la tarde, según Nieto:

Regiones costeras

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Lima

Regiones altoandinas

Arequipa

Apurímac

Cusco

Puno

Moquegua

Tacna

Brillo solar en Lima: ¿en qué distritos predominará?

Según el experto del Senamhi, estos serán los distritos de la capital peruana en los que persistirá la luz solar directa.

Comas

Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Lurigancho

Santa Anita

La Molina

Chaclacayo

Miraflores

Magdalenas del Mar

Villa El Salvador

"Para las condiciones del tiempo, las variaciones de temperaturas tanto en el día como en la noche, es importante mantener un abrigo. (…) proteger a las personas más vulnerables, principalmente en horas nocturnas, donde la sensación de frío ha sido alta en estas últimas dos noches", recomendó a la población el ingeniero Nieto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.