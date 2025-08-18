HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Sociedad

Días soleados en pleno invierno en Perú hasta el 19 de agosto, según Senamhi: ¿por qué y en qué regiones?

De acuerdo con Matt Nieto, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, solo algunas zonas, especialmente las costeras, serán testigos del brillo solar

Revisa en qué regiones hará sensación térmica pese al invierno en Perú. Foto: Composición LR
Revisa en qué regiones hará sensación térmica pese al invierno en Perú. Foto: Composición LR

Sol en pleno agosto, el mes más frío del año, según Senamhi. Lima y otras regiones del Perú vienen registrando temperaturas muy bajas con la llegada del invierno en junio de 2025. Al respecto, Matt Nieto, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, anunció que el frío se pronuncia durante las madrugadas, noches y primeras horas del día.

"Durante las horas nocturnas, tanto en la noche madrugada y las primeras horas de la mañana, sí se evidencia sensación de frío. Estas dos últimas noches se han registrado las temperaturas más bajas en lo que va del invierno del 2025, con valores que oscilan entre los 10.8 a 11 °C en horas de la madrugada", dijo a La República.

Sin embargo, advirtió que algunas zonas experimentarán brillo solar durante los próximos días, hasta el 19 de agosto, y explicó el motivo.

PUEDES VER: Lima en alerta por fuertes vientos: ¿cuánto tiempo afectará este fenómeno la costa, según Senamhi?

lr.pe

Brillo solar en Perú hasta el 19 de agosto, según Senamhi: por qué y en qué regiones

Nieto señala que las condiciones del mar son un factor clave para las temperaturas del aire. "Hacía horas del mediodía y horas de la tarde, se ha observado brillo solar en los sectores más alejados del mar", precisó. En esa misma línea, mencionó que la DANA Oriana es otro desencadenante de la actual sensación térmica en Perú.

Brillo solar en Lima. Foto: Andina

Brillo solar en Lima. Foto: Andina

"Ha generado vientos en la costa, en la sierra, algunas precipitaciones sólidas. (...) las condiciones del mar son un factor clave para el desarrollo del fenómeno antes mencionado. Pero como es un sistema que se va desplazando, también tiene efectos en cuanto a la disminución de nubosidad en horas diurnas, lo que ha generado también este brillo solar", explicó.

Estas serían las principales regiones peruanas que tendrán días soleados hasta el 19 de agosto, desde el mediodía hasta horas en la tarde, según Nieto:

Regiones costeras

  • Tumbes
  • Piura
  • Lambayeque
  • La Libertad
  • Lima

Regiones altoandinas

  • Arequipa
  • Apurímac
  • Cusco
  • Puno
  • Moquegua
  • Tacna

PUEDES VER: Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

lr.pe

Brillo solar en Lima: ¿en qué distritos predominará?

Según el experto del Senamhi, estos serán los distritos de la capital peruana en los que persistirá la luz solar directa.

  • Comas
  • Carabayllo
  • San Juan de Lurigancho
  • Lurigancho
  • Santa Anita
  • La Molina
  • Chaclacayo
  • Miraflores
  • Magdalenas del Mar
  • Villa El Salvador

"Para las condiciones del tiempo, las variaciones de temperaturas tanto en el día como en la noche, es importante mantener un abrigo. (…) proteger a las personas más vulnerables, principalmente en horas nocturnas, donde la sensación de frío ha sido alta en estas últimas dos noches", recomendó a la población el ingeniero Nieto.

