Este 29 de agosto fue el día más frío del año en Lima y Callao, según Senmahi | Composición LR

Este 29 de agosto fue reportado como el día más frío del año por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Según indicaron a través de una publicación en su pagina de X, su estación ubicada en el aeropuerto registró una temperatura máxima de 17.2°C, mientras que en estaciones de Lima este y centro se registraron 16.1°C y 15.9 °C, respectivamente.

Además, la insititución indicó que diversos distritos de la zona este y oeste de capital podrían alcanzar una temperatura mínima de 14°C y 15°C , respectivamente, así como temperaturas máximas de 19°C y 18°C. La autoridad metereológica también reportó lloviznas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Según indicó, sus estaciones registraron acumulados de 0.4 mm en Surco y 0.1 mm en el Callao.

Vórtice costero en sur de Lima y norte de Ica propicia frio y lloviznas

La presencia de lloviznas, según indicó Senamhi, estaría relacionada a la llegada de vientos del sur y a la presencia de un nuevo vórtice costero formándose entre la zona sur de la capital y la parte norte de la región Ica, lo que incrementa el nivel de viento y nubosidad en el litoral.

"La ocurrencia de este fenómeno está asociada al ingreso de humedad y ocurrencia de lloviznas en los distritos costeros", indicaron desde Senamhi. Según el reporte de la institución, estas lloviznas perisistirían en horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

¿Cuanto durará el frío en Lima y qué distritos serán los más afectados?

En declaraciones para La República, la ingeniera Bremilda Andrea Sutizal del Senamhi adviritó que la sensación de frío en Lima duraría hasta el 31 de agosto, además de los altos niveles de humedad y nubosidad, y afectará principalmente los siguiente distritos:

Puente Piedra

Cercado de Lima

Carabayllo

Comas

Los Olivos

Rímac

Callao

Breña

Jesús María

Lince

Sin embargo, también informó que los ciudadanos debería esperar la presencia de brillo solar en las tardes de estos últimos días de agosto en los distritos del este como San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Santa Anita y El Agustino, entre otros tantos.

