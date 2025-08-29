HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

El día más frío del año: distritos de Lima y Callao amanecen con temperaturas mínimas de 14°C y lloviznas persistentes, según Senamhi

Distritos del este y oeste de Lima deben esperar temperaturas mínimas de 14°C y 15°C, respectivamente. Sin embargo, Senamhi también indicó que la presencia de brillo solar podría persistir por las tardes.

Este 29 de agosto fue el día más frío del año en Lima y Callao, según Senmahi
Este 29 de agosto fue el día más frío del año en Lima y Callao, según Senmahi | Composición LR

Este 29 de agosto fue reportado como el día más frío del año por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Según indicaron a través de una publicación en su pagina de X, su estación ubicada en el aeropuerto registró una temperatura máxima de 17.2°C, mientras que en estaciones de Lima este y centro se registraron 16.1°C y 15.9 °C, respectivamente.

Además, la insititución indicó que diversos distritos de la zona este y oeste de capital podrían alcanzar una temperatura mínima de 14°C y 15°C , respectivamente, así como temperaturas máximas de 19°C y 18°C. La autoridad metereológica también reportó lloviznas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Según indicó, sus estaciones registraron acumulados de 0.4 mm en Surco y 0.1 mm en el Callao.

PUEDES VER: Senamhi reporta la madrugada más fría del año en Lima con 11 ° C: este es el distrito más afectado de la capital limeña

lr.pe

Vórtice costero en sur de Lima y norte de Ica propicia frio y lloviznas

La presencia de lloviznas, según indicó Senamhi, estaría relacionada a la llegada de vientos del sur y a la presencia de un nuevo vórtice costero formándose entre la zona sur de la capital y la parte norte de la región Ica, lo que incrementa el nivel de viento y nubosidad en el litoral.

"La ocurrencia de este fenómeno está asociada al ingreso de humedad y ocurrencia de lloviznas en los distritos costeros", indicaron desde Senamhi. Según el reporte de la institución, estas lloviznas perisistirían en horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

PUEDES VER: Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

lr.pe

¿Cuanto durará el frío en Lima y qué distritos serán los más afectados?

En declaraciones para La República, la ingeniera Bremilda Andrea Sutizal del Senamhi adviritó que la sensación de frío en Lima duraría hasta el 31 de agosto, además de los altos niveles de humedad y nubosidad, y afectará principalmente los siguiente distritos:

  • Puente Piedra
  • Cercado de Lima
  • Carabayllo
  • Comas
  • Los Olivos
  • Rímac
  • Callao
  • Breña
  • Jesús María
  • Lince

Sin embargo, también informó que los ciudadanos debería esperar la presencia de brillo solar en las tardes de estos últimos días de agosto en los distritos del este como San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Santa Anita y El Agustino, entre otros tantos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Hasta cuándo persistirá el frío en Lima y qué distritos serán los más afectados? Esto dice Senamhi

¿Hasta cuándo persistirá el frío en Lima y qué distritos serán los más afectados? Esto dice Senamhi

LEER MÁS
Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

LEER MÁS
Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Asesinato en discoteca Gato Negro en SJL: imágenes de la huida de sicarios que asesinaron a dueño, administrador y sonidista

Asesinato en discoteca Gato Negro en SJL: imágenes de la huida de sicarios que asesinaron a dueño, administrador y sonidista

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota