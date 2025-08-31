Neumonía en el Perú: especialistas alertan que niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 son los más vulnerables

El año 2025 podría concluir con cifras de episodios, hospitalizaciones y muertes por neumonía, superiores a las registradas en 2024. Foto: LR | Difusión.

El año 2025 podría concluir con cifras de episodios, hospitalizaciones y muertes por neumonía, superiores a las registradas en 2024. Foto: LR | Difusión.

Hasta el 16 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 83,441 episodios de neumonía, lo que representa un incremento del 21% respecto a 2024 y del 25% en comparación con 2023 en el mismo periodo. Además, se reportaron 21,525 hospitalizaciones y 2,140 muertes a causa de esta enfermedad.

Ante esta situación, especialistas advierten que los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60 son la población más vulnerable frente a la neumonía.

Riesgo en menores y adultos

Sobre el tema, César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, explicó que es importante reconocer que los grupos de riesgo son los menores de cinco años y los adultos mayores.

Indicó que, si un niño menor de cinco años presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de la piel entre las costillas, coloración morada, somnolencia y falta de apetito, son signos de alarma.

En caso de un cuadro respiratorio, dijo que es fundamental llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Lo mismo aplica para los adultos mayores, sostuvo que si una persona que es activa presenta dificultades respiratorias, somnolencia y falta de apetito, debe ser atendida sin demora. “La mortalidad que tenemos es mucho mayor en adultos mayores”, advirtió.

Munayco señaló que, actualmente, el mayor número de casos de neumonía en el país se concentra sobe todo en la zona de la selva, como en Loreto, Amazonas y Ucayali, así como en las zonas de la sierra, como en Cusco, Puno y Cajamarca. Precisó que en estos lugares se ha registrado el mayor aumento de casos.

“Ahora ya se ha notado un descenso en el número de casos en todo el país, lo cual está relacionado con la temporada de frío”, señaló.

El especialista alertó que el principal problema es que las neumonías más graves son causadas por neumococo o por influenza. Explicó que existen vacunas para ambas enfermedades, pero las coberturas aún son bajas debido a que la población no quiere vacunarse.

Como medida preventiva, explicío que el Ministerio de Salud viene implementando de manera continua la estrategia contra las bajas temperaturas, un plan que se lleva a cabo a nivel nacional, sobre todo en las zonas afectadas por heladas o enfriaje en la selva. Además, aseguró que las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud y en algunos centros comerciales.