HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Sociedad

Neumonía en el Perú: especialistas alertan que niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 son los más vulnerables

Hasta el 16 de agosto, el Ministerio de Salud registró 83.441 episodios de neumonía, 21.525 hospitalizaciones y 2.140 muertes por esta enfermedad.

El año 2025 podría concluir con cifras de episodios, hospitalizaciones y muertes por neumonía, superiores a las registradas en 2024. Foto: LR
El año 2025 podría concluir con cifras de episodios, hospitalizaciones y muertes por neumonía, superiores a las registradas en 2024. Foto: LR | Difusión.

Hasta el 16 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 83,441 episodios de neumonía, lo que representa un incremento del 21% respecto a 2024 y del 25% en comparación con 2023 en el mismo periodo. Además, se reportaron 21,525 hospitalizaciones y 2,140 muertes a causa de esta enfermedad.

Ante esta situación, especialistas advierten que los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60 son la población más vulnerable frente a la neumonía.

PUEDES VER: INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

lr.pe

Riesgo en menores y adultos

Sobre el tema, César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, explicó que es importante reconocer que los grupos de riesgo son los menores de cinco años y los adultos mayores.

Indicó que, si un niño menor de cinco años presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de la piel entre las costillas, coloración morada, somnolencia y falta de apetito, son signos de alarma.

En caso de un cuadro respiratorio, dijo que es fundamental llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Lo mismo aplica para los adultos mayores, sostuvo que si una persona que es activa presenta dificultades respiratorias, somnolencia y falta de apetito, debe ser atendida sin demora. “La mortalidad que tenemos es mucho mayor en adultos mayores”, advirtió.

Munayco señaló que, actualmente, el mayor número de casos de neumonía en el país se concentra sobe todo en la zona de la selva, como en Loreto, Amazonas y Ucayali, así como en las zonas de la sierra, como en Cusco, Puno y Cajamarca. Precisó que en estos lugares se ha registrado el mayor aumento de casos.

PUEDES VER: Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

lr.pe

“Ahora ya se ha notado un descenso en el número de casos en todo el país, lo cual está relacionado con la temporada de frío”, señaló.

El especialista alertó que el principal problema es que las neumonías más graves son causadas por neumococo o por influenza. Explicó que existen vacunas para ambas enfermedades, pero las coberturas aún son bajas debido a que la población no quiere vacunarse.

Como medida preventiva, explicío que el Ministerio de Salud viene implementando de manera continua la estrategia contra las bajas temperaturas, un plan que se lleva a cabo a nivel nacional, sobre todo en las zonas afectadas por heladas o enfriaje en la selva. Además, aseguró que las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud y en algunos centros comerciales.

Notas relacionadas
Escasez de médicos patólogos en Perú: solo hay 154 y el 47% está en Lima, vitales para diagnosticar cáncer de mama

Escasez de médicos patólogos en Perú: solo hay 154 y el 47% está en Lima, vitales para diagnosticar cáncer de mama

LEER MÁS
Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

LEER MÁS
MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

LEER MÁS
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

LEER MÁS
Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

LEER MÁS
Crimen del abogado de ‘Caracol’ sería un mensaje para Barrio King, según la PNP

Crimen del abogado de ‘Caracol’ sería un mensaje para Barrio King, según la PNP

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota