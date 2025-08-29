MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

Las y los pacientes recibirán la asistencia adecuada, en especial las niñas y los niños con cáncer. | Foto: Minsa

Las y los pacientes recibirán la asistencia adecuada, en especial las niñas y los niños con cáncer. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) garantiza que existen 10 hospitales especializados para la atención de niñas y niños con cáncer en todo el Perú, a través del Seguro Integral de Salud (SIS). En estos centros habrá medicamentos de gran utilidad y todos los hospitales cuentan con el equipamiento necesario para brindar una asistencia adecuada.

El Minsa también contará con un observatorio de cáncer infantil para todas y todos los peruanos, disponible en la página principal de Reunis Minsa, donde se podrá verificar la atención de la oncología pediátrica.

¿Cuáles son los 10 hospitales con atención gratuita a niños con cáncer?

Inicialmente eran cuatro hospitales, pero luego se aprobó que sean diez centros de salud, lo que contribuye a mejorar la atención de las niñas y los niños. Los hospitales son los siguientes:

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja.

Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña.

Hospital Nacional Dos de Mayo.

Hospital Cayetano Heredia.

Hospital Belén de Trujillo.

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Sur.

Hospital Honorio Delgado de Arequipa.

Hospital Antonio Lorena de Cusco.

Hospital Regional de Cusco.

Esto indica que se viene realizando un buen trabajo, ya que, según el Minsa con el Ipress, el abandono del tratamiento contra el cáncer infantil se redujo del 18% al 8,5%.

¿Cuántos niños ya han sido atendido en estos hospitales?

El SIS informó que, entre enero y mayo del presente año, se atendió a 1.650 menores, quienes recibieron 15.197 atenciones en estos 10 establecimientos de salud. En el 2024 se registraron 3.657 menores atendidos, año en el que además se aprobó la guía de práctica clínica para la leucemia linfoblástica aguda, el cáncer más común en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

La directora de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, Essy Maradiegue, comentó que esto aumenta la posibilidad de curación hasta en un 80%. “Si logramos la detección temprana del cáncer infantil, aumentamos las posibilidades de curación en un 80%. En los últimos tres años se están formando 17 especialistas: ocho en el INEN y nueve en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud”, añadió.