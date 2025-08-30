INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

A 10 de la mañana del sábado 30 de agosto, los internos del pabellón N.º 5 del establecimiento penal de Cajamarca tomaron de rehenes a dos agentes de seguridad como medida de protesta durante una revisión ordinaria de ambientes. Ante ello, miembros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú actuaron para restaurar la calma en la prisión.

De acuerdo con un comunicado oficial del INPE, los internos realizaron el motín tras mostrarse en desacuerdo durante la revisión de los ambientes por tenencia de objetos prohibidos, armas punzocortantes y licor. Tras ello, los agentes optaron por informar al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú a fin de contener el amotinamiento.

INPE y la PNP actuaron para controlar el motín en el penal de Cajamarca

Las autoridades policiales dieron a conocer que la integridad física del personal de seguridad y de la visita que se encontraba dentro del penal de Cajamarca corrió peligro. Luego de aproximadamente dos horas, el personal del INPE y de la Policía Nacional del Perú ejecutó el encierro de los internos involucrados en el amotinamiento.

Nota en desarrollo...