Sociedad

Vientos y frío continuarán en Lima la primera semana de septiembre por fenómeno climático, alerta Senamhi

Aunque al inicio de septiembre se espera sol en algunos distritos de Lima, se prevén días nublados y con vientos del 3 al 6, con mayor brillo solar hacia finales de mes y la llegada de la primavera.

Especialista del Senamhi advierte sobre condiciones climáticas cambiantes en Lima
Especialista del Senamhi advierte sobre condiciones climáticas cambiantes en Lima | Composición LR | Andina

Lima registra lloviznas constantes, densa niebla y un descenso de la temperatura en los últimos días, obligando a los ciudadanos a abrigarse. Estas condiciones podrían mantenerse durante la primera semana de septiembre. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que Lima y Callao enfrentarán temperaturas bajas y vientos debido a la presencia de un fenómeno climático.

La ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que el invierno en Lima presenta jornadas cambiantes y que esta “característica variable” ha sido típica en la presente estación. Asimismo, estimó que el principal problema sería que estas condiciones se mantengan durante el resto del invierno, especialmente por la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

PUEDES VER: Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

lr.pe

Pronóstico del tiempo en Lima para los primeros días de septiembre

La especialista detalló que, durante los últimos días de agosto, predominarán condiciones de nubosidad, especialmente en el litoral, sin descartar sol por la tarde en distritos como Carabayllo, Comas y otros en Lima Norte, así como La Molina, Santa Anita y zonas de Lima Este.

Para los primeros días de septiembre se espera mayor presencia de brillo solar, especialmente el lunes 1 y martes 2. Sin embargo, entre el miércoles 3 y hasta el viernes 5, e incluso el sábado 6, se prevé un deterioro del clima por la influencia de un Anticiclón del Pacífico Sur más intenso, que provocará temperaturas bajas y vientos en Lima y Callao. Posteriormente, los días domingo 7 y lunes 8 de septiembre probablemente vuelvan a predominar condiciones soleadas, agregó la experta.

PUEDES VER: Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

lr.pe

Fines de septiembre traerá más sol y el inicio de la primavera

Durante septiembre, Lima experimentará la transición del invierno hacia la primavera, que comenzará oficialmente el día 22 en el país. En ese proceso, el sol irá ganando terreno de manera gradual, y hacia finales de mes se registrarán con mayor frecuencia jornadas con brillo solar.

“A fines de septiembre será más frecuente la presencia de brillo solar”, puntualizó la especialista, exhortando a la ciudadanía a seguir las actualizaciones del Senamhi para elegir adecuadamente entre ropa abrigadora o ligera al salir de casa.

