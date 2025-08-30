Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna al atardecer.
domingo, 31 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día llovizna al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
-4ºC
Lluvia al atardecer variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 31 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo despejado hacia la madrugada variando a cielo nublado durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 31 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna al atardecer.
domingo, 31 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
17ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
-2ºC
Hacia la madrugada llovizna variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 31 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 31 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día variando a.
domingo, 31 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
2ºC
Hacia la madrugada llovizna variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
domingo, 31 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
domingo, 31 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.