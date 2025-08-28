El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado que, entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, se anticipa un descenso de la temperatura nocturna en la sierra, con intensidades que varían de moderadas a fuertes.

Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, junto con escasa nubosidad y un aumento en la temperatura durante el día. Dicho fenómeno tendrá una duración de 47 horas, según la alerta 305 publicada por Senamhi este jueves 28 de agosto.

Senamhi emite alerta 305 de nivel naranja: estas son las regiones del Perú afectadas

El sábado 30 de agosto, se anticipan temperaturas mínimas que rondarán los 0°C en áreas situadas a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en la sierra norte (Piura, Cajamarca, La Libertad). En localidades que superen los 3.200 metros en la sierra centro (Áncash, Huánuco, Pasco, Lima, Junín), se prevén descensos cercanos a los -8°C. Por otro lado, en regiones que sobrepasen los 4.000 metros en la sierra sur (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Tacna , Arequipa), los termómetros podrían registrar valores próximos a los -20°C.

Este domingo 31 de agosto, Senamhi prevé temperaturas mínimas que rondarán los 0°C en áreas ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en regiones como Piura, Cajamarca y La Libertad. Por otra parte, en localidades de Áncash, Huánuco, Pasco, Lima y Junín que superen los 3.200 metros, se esperan registros cercanos a los -7°C. Finalmente, en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Tacna y Arequipa la temperatura podría descender hasta un máximo de -20°C.

Recomendaciones de Senamhi ante descenso de temperaturas en regiones del Perú

Con el objetivo de enfrentar las bajas temperaturas, Senamhi refiere que es apremiante tomar medidas que garanticen el confort en el hogar. Primero, se deben reforzar las viviendas, asegurando un buen aislamiento que permita conservar el calor.

Además, es recomendable utilizar ropa abrigadora, optando por varias capas que incluyan bufandas, gorros y guantes para protegerse del frío. Por último, mantener una alimentación adecuada es una alternativa a considerar: se sugiere consumir alimentos ricos en calorías, como sopas calientes, que ayuden a mantener la energía corporal y el bienestar general.

