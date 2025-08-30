Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
domingo, 31 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana.
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.