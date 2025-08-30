HOYSuscripcion LR Focus

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 30 de agosto
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 30 de agosto

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
domingo, 31 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana.
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
domingo, 31 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la mañana.
