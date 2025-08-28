Senamhi informó que el fenómeno iniciaría a partir del 29 de agosto a las 10.00 horas en diferentes regiones del Perú. | Foto: composición LR | difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que, desde el viernes 29 al domingo 31 de agosto, se reportaría un fenómeno meteorológico peligroso en diferentes regiones del Perú. Este evento ocasionaría el incremento de temperatura diurna, de ligera a moderada intensidad, además el aumento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente en el mediodía.

También, la entidad especializada en el pronóstico del tiempo indicó que se registraría chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Incluso, detalló que este evento iniciaría a partir del 29 de agosto a las 10.00 horas hasta el domingo 31 de agosto a las 23.59 horas y que, por lo tanto, durará 61 horas.

Fenómeno peligroso: Senamhi emite alerta naranja y amarilla

El Senamhi emitió una alerta naranja y amarilla para informar acerca del fenómeno meteorológico. En este aviso especificó las temperaturas que se reportarían durante los próximos días:

Viernes 29 de agosto: temperaturas próximas a los 37°C en la selva norte, alrededor de los 35 °C en la selva centro, y cercanas a los 34°C en la selva sur.

Sábado 30 de agosto: temperaturas cercanas a los 38°C en la selva norte, próximas a los 36°C en la selva centro, y valores superiores a los 34°C en la selva sur.

Domingo 31 de agosto: valores cercanos a los 37°C en la selva norte, alrededor de los 35°C en la selva centro, y temperaturas superiores a los 34°C en la selva sur.

Regiones del Perú afectadas por el incremento de la temperatura diurna

Amazonas

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

Recomendaciones del Senamhi ante aumento de la temperatura

El Senamhi recomienda a los ciudadanos seguir las siguientes precauciones para proteger la salud y evitar los efectos negativos del incremento de temperatura:

Hidratarse de manera constante: consumir agua para evitar deshidratación.

Usar ropa ligera y prendas de colores claros y tejidos frescos. Además, usar sombreros de ala ancha, sombrillas o gafas de sol para protegerse de la radiación ultravioleta.

Utilizar protector solar con un factor de protección alto (SPF 30 o más) y renovarlo cada dos horas.

Evitar la exposición prolongada al sol y, por lo tanto, las actividades al aire libre. En caso de ser necesario salir, buscar áreas con sombra.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína o azucaradas para evitar la pérdida de líquidos.

Permanecer en lugares bien ventilados o con aire acondicionado para evitar los golpes de calor. Sin embargo, se deben de evitar los cambios bruscos de temperatura.

Mantenerse informado acerca de los cambios de temperatura a través de la página oficial del Senamhi.

Seguir las recomendaciones que brinden las autoridades.

