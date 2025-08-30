HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 30 de agosto
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

AGUAYTIA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

ATALAYA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

CURIMANÁ - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

PUCALLPA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

PUERTO ESPERANZA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

SAN ALEJANDRO - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
