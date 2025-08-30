Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
35ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.