El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha alertado, a través del aviso 302, sobre un aumento en la velocidad del viento a lo largo de la costa, que se registrará desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto.

Este fenómeno, que variará de ligera a moderada intensidad, podría provocar el levantamiento de polvo y arena, lo que afectará la visibilidad horizontal. Además, se anticipa la formación de nubes que traerán llovizna, niebla y neblina, especialmente en las regiones cercanas al litoral, sobre todo durante las horas de la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Vientos intensos en regiones costeras del Perú, ¿qué señala el aviso 302 de Senamhi?

De acuerdo al aviso 302 de Senamhi, las regiones costeras registrarán vientos intensos con variaciones de acuerdo al día de la ocurrencia del fenómeno previsto en los últimos dias del mes de agosto.

Viernes 29 de agosto

El viernes 29 de agosto, se prevén vientos en la costa norte (Piura, Chiclayo, Tumbes y La Libertad) con velocidades cercanas a 35 km/h. En la costa centro (Lima), se esperan ráfagas de aproximadamente 34 km/h, mientras que en la costa sur (Arequipa las velocidades rondarán los 22 km/h. Por su parte, la costa de Ica también registrará vientos próximos a 35 km/h.

Sábado 30 de agosto

El sábado 30 de agosto, se anticipan vientos con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en la costa norte, en regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque. En la costa centro (ÁNcash y Lima), se estiman ráfagas de aproximadamente 34 km/h, mientras que en la costa sur (Arequipa) se prevén vientos cercanos a los 22 km/h. Asimismo, la región de Ica experimentará condiciones similares, con valores que rondarán los 35 km/h.

Domingo 31 de agosto

El domingo 31 de agosto, se pronostican vientos con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en regiones como Piura y Lambayeque. Mientras que en Lima y Áncash se estiman ráfagas de aproximadamente 34 km/h; por otro lado, en la costa sur se prevén vientos cercanos a los 22 km/h. Asimismo, la región de Ica experimentará valores que rondarán los 35 km/h.

Alerta amarilla por vientos en las regiones costeras del Perú: recomendaciones a tener en cuenta

A raíz de la presencia de vientos fuertes en regiones costeras, Senamhi recomienda asegurar techos y largueros a las paredes, así como reforzar los vidrios de las ventanas. En ese orden de ideas, la entidad exhorta a mantenerse alejado de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras que puedan verse afectadas por el viento. Además, se sugiere amarrar embarcaciones para evitar accidentes.

Del mismo modo aconseja utilizar ropa abrigadora e impermeable, así como consumir bebidas calientes. Finalmente, en caso de presentar síntomas de infecciones respiratorias o alergias, debes acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica adecuada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.