HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana     Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana     Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana     
Sociedad

Anticiclón del Pacífico Sur en Perú: fenómeno llegará este viernes 22 y así afectaría a las regiones, vía Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre el impacto del Anticiclón del Pacífico Sur del 22 al 24 de agosto, que aumentará la humedad en la costa.

Se espera que en Lima Metropolitana haya lloviznas con acumulados de hasta 1 mm. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 16ºC y 19ºC, mientras que las nocturnas estarán entre 12ºC y 15ºC.
Se espera que en Lima Metropolitana haya lloviznas con acumulados de hasta 1 mm. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 16ºC y 19ºC, mientras que las nocturnas estarán entre 12ºC y 15ºC. | Foto: composición LR/Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur, prevista para el viernes 22 de agosto y con extensión hasta el domingo 24 de agosto, tendrá un gran impacto en la costa peruana. En ese sentido, esta aproximación aumentará la humedad, lo que generará más lloviznas, neblina y una mayor sensación de frío a lo largo del litoral, condiciones que se mantendrán principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Al respecto, la entidad emitió el Aviso N° 285, mismo que refiere que en Lima Metropolitana, se esperan variaciones en las precipitaciones, con hasta 1 mm en los distritos del sur, 0,5 mm en las zonas centro y oeste, y 0,3 mm en el norte y este. Las temperaturas diurnas en la capital oscilarán entre los 16ºC y 19ºC, mientras que las nocturnas fluctuarán entre 12ºC y 15ºC.

PUEDES VER: Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

lr.pe

Regiones afectadas por el Anticiclón del Pacífico Sur: así afectará a las regiones del Perú

De acuerdo con Senamhi, las regiones del sur también experimentarán estas condiciones.

  • En Moquegua y Tacna, se esperan acumulados de lluvia entre 1 y 2 mm. Las temperaturas nocturnas se situarán entre 12ºC y 15ºC, y las máximas diurnas entre 16ºC y 19ºC.
  • Para Arequipa, se proyectan precipitaciones de hasta 3 mm. Las noches tendrán temperaturas de hasta 14ºC, y los días alcanzarán aproximadamente los 19ºC.
  • Ica registrará lluvias de hasta 1 mm. Las temperaturas nocturnas irán desde 9ºC hasta 14ºC, y las máximas diurnas entre 18ºC y 24ºC.
  • En el norte del país, regiones como Áncash, Chiclayo, Piura y Tumbes presentarán lloviznas. Los acumulados serán cercanos a 1 mm, con temperaturas nocturnas que variarán entre 13ºC y 20ºC.
  • En La Libertad, las noches tendrán temperaturas entre 12ºC y 16ºC, y las máximas diurnas se aproximarán a los 23ºC.

PUEDES VER: Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

lr.pe

Senamhi: recomendaciones ante la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) recomienda tomar medidas de precaución por la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur. Este fenómeno puede generar vientos fuertes, neblina y descenso de la temperatura en la costa peruana.

En ese orden de ideas, la entidad aconseja asegurar los techos y estructuras ligeras, evitar zonas con árboles y proteger la nariz, los ojos y la boca en caso de que se levante polvo. Para las personas con problemas respiratorios, recomienda evitar la exposición al aire libre en las horas más frías y húmedas, mantener ventilados los ambientes y usar ropa de abrigo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

LEER MÁS
Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

LEER MÁS
Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
Servicio Secreto de EE. UU. incautó más de 23 millones de dólares falsos en Perú: banda criminal tenía su planta de producción en Lima

Servicio Secreto de EE. UU. incautó más de 23 millones de dólares falsos en Perú: banda criminal tenía su planta de producción en Lima

LEER MÁS
Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 21 de agosto?

¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 21 de agosto?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 20 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 20 de agosto: revisa los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota