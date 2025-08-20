Se espera que en Lima Metropolitana haya lloviznas con acumulados de hasta 1 mm. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 16ºC y 19ºC, mientras que las nocturnas estarán entre 12ºC y 15ºC. | Foto: composición LR/Andina

Se espera que en Lima Metropolitana haya lloviznas con acumulados de hasta 1 mm. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 16ºC y 19ºC, mientras que las nocturnas estarán entre 12ºC y 15ºC. | Foto: composición LR/Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur, prevista para el viernes 22 de agosto y con extensión hasta el domingo 24 de agosto, tendrá un gran impacto en la costa peruana. En ese sentido, esta aproximación aumentará la humedad, lo que generará más lloviznas, neblina y una mayor sensación de frío a lo largo del litoral, condiciones que se mantendrán principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Al respecto, la entidad emitió el Aviso N° 285, mismo que refiere que en Lima Metropolitana, se esperan variaciones en las precipitaciones, con hasta 1 mm en los distritos del sur, 0,5 mm en las zonas centro y oeste, y 0,3 mm en el norte y este. Las temperaturas diurnas en la capital oscilarán entre los 16ºC y 19ºC, mientras que las nocturnas fluctuarán entre 12ºC y 15ºC.

Regiones afectadas por el Anticiclón del Pacífico Sur: así afectará a las regiones del Perú

De acuerdo con Senamhi, las regiones del sur también experimentarán estas condiciones.

En Moquegua y Tacna, se esperan acumulados de lluvia entre 1 y 2 mm. Las temperaturas nocturnas se situarán entre 12ºC y 15ºC, y las máximas diurnas entre 16ºC y 19ºC.

Para Arequipa, se proyectan precipitaciones de hasta 3 mm. Las noches tendrán temperaturas de hasta 14ºC, y los días alcanzarán aproximadamente los 19ºC.

Ica registrará lluvias de hasta 1 mm. Las temperaturas nocturnas irán desde 9ºC hasta 14ºC, y las máximas diurnas entre 18ºC y 24ºC.

En el norte del país, regiones como Áncash, Chiclayo, Piura y Tumbes presentarán lloviznas . Los acumulados serán cercanos a 1 mm, con temperaturas nocturnas que variarán entre 13ºC y 20ºC.

En La Libertad, las noches tendrán temperaturas entre 12ºC y 16ºC, y las máximas diurnas se aproximarán a los 23ºC.

Senamhi: recomendaciones ante la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) recomienda tomar medidas de precaución por la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur. Este fenómeno puede generar vientos fuertes, neblina y descenso de la temperatura en la costa peruana.

En ese orden de ideas, la entidad aconseja asegurar los techos y estructuras ligeras, evitar zonas con árboles y proteger la nariz, los ojos y la boca en caso de que se levante polvo. Para las personas con problemas respiratorios, recomienda evitar la exposición al aire libre en las horas más frías y húmedas, mantener ventilados los ambientes y usar ropa de abrigo.

