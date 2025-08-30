Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"
USCIS tuvo un papel importante para el regreso de la joven proveniente de Perú a EE.UU., pese a tener Green Card vencida.
Intentar movilizarte hacia EE.UU. sin tener papeles en reglas, si eres inmigrante es una situación muy peligrosa. Sin embargo, una inmigrante peruana decidió tomar ese riesgo por el cumpleaños de su madre, pese a tener una Green Card vencida.
Esta es la historia de Margie, una joven que reside en territorio americano, pero quiso viajar a Perú para ver a su madre. La joven compartió en su cuenta de TikTok este increíble relato que puede ser de gran ayuda para muchos inmigrantes.
¿Cómo la peruana con Green Card vencida pudo volver a EE.UU.?
Antes de viajar a Perú, Margie realizó una renovación de su Green Card y una semana después recibió una carta de extensión por 48 meses. Una vez recibido el documento por USCIS, ella decidió viajar con su bebé de un año hacia Lima.
"Tenía mucho miedo, pero viajé de sorpresa solo un fin de semana para el cumpleaños de mi mamá", explicó Margie. Al llegar al país, las autoridades migratorias le indicaron que su residencia estaba vencida, pero ella enseñó la carta que extiende la validez de su residencia.
Problemas de Margie para regresar a EE.UU. desde Perú
En el día de su regreso a EE.UU., Margie sufrió momentos de estrés acompañado de su bebé y su madre. El personal de la aerolínea cuestionó reiteradas veces la Green Card de Margie, pero ella enseñó la carta de extensión.
La joven contó que le hicieron esperar hasta verificar su información. A pesar del mal rato, la peruana pudo subir al avión. Mientras, en Estados Unidos, los oficiales de inmigración no causaron problemas. "Aquí dice que tú tienes una renovación de tu Green Card. Así que bienvenida otra vez", le dijeron los oficiales a Margie.
¿Cuál es el próximo deseo de la peruana en EE.UU.?
Margie contó que está próxima a convertirse en ciudadana americana en febrero y ahora está con muchos papeleos. Ella explicó que hay una revisión de tu tiempo fuera del país para hacerte ciudadano. "No debo permanecer más de un mes fuera del país", dijo.