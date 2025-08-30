HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

USCIS tuvo un papel importante para el regreso de la joven proveniente de Perú a EE.UU., pese a tener Green Card vencida.

Joven de Perú viaja por cumpleaños de su madre y consigue volver a Estados Unidos con Green Card vencida.
Joven de Perú viaja por cumpleaños de su madre y consigue volver a Estados Unidos con Green Card vencida. | Composición LR

Intentar movilizarte hacia EE.UU. sin tener papeles en reglas, si eres inmigrante es una situación muy peligrosa. Sin embargo, una inmigrante peruana decidió tomar ese riesgo por el cumpleaños de su madre, pese a tener una Green Card vencida.

Esta es la historia de Margie, una joven que reside en territorio americano, pero quiso viajar a Perú para ver a su madre. La joven compartió en su cuenta de TikTok este increíble relato que puede ser de gran ayuda para muchos inmigrantes.

PUEDES VER: Peruana de 18 años cumple su sueño al ingresar con beca completa a universidad top de EEUU: "Quiero cambiar las cosas en el Perú"

lr.pe

¿Cómo la peruana con Green Card vencida pudo volver a EE.UU.?

Antes de viajar a Perú, Margie realizó una renovación de su Green Card y una semana después recibió una carta de extensión por 48 meses. Una vez recibido el documento por USCIS, ella decidió viajar con su bebé de un año hacia Lima.

"Tenía mucho miedo, pero viajé de sorpresa solo un fin de semana para el cumpleaños de mi mamá", explicó Margie. Al llegar al país, las autoridades migratorias le indicaron que su residencia estaba vencida, pero ella enseñó la carta que extiende la validez de su residencia.

PUEDES VER: Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, habló con su madre el mismo día en que la mataron

lr.pe

Problemas de Margie para regresar a EE.UU. desde Perú

En el día de su regreso a EE.UU., Margie sufrió momentos de estrés acompañado de su bebé y su madre. El personal de la aerolínea cuestionó reiteradas veces la Green Card de Margie, pero ella enseñó la carta de extensión.

La joven contó que le hicieron esperar hasta verificar su información. A pesar del mal rato, la peruana pudo subir al avión. Mientras, en Estados Unidos, los oficiales de inmigración no causaron problemas. "Aquí dice que tú tienes una renovación de tu Green Card. Así que bienvenida otra vez", le dijeron los oficiales a Margie.

PUEDES VER: Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

lr.pe

¿Cuál es el próximo deseo de la peruana en EE.UU.?

Margie contó que está próxima a convertirse en ciudadana americana en febrero y ahora está con muchos papeleos. Ella explicó que hay una revisión de tu tiempo fuera del país para hacerte ciudadano. "No debo permanecer más de un mes fuera del país", dijo.

