Sheyla Gutiérrez fue asesinada en Estados Unidos y su exesposo es el principal sospechoso del crimen. | Foto: composición LR/ Difusión/ Panamericana

La tragedia de Sheyla Gutiérrez es un caso que ha conmocionado a todo Perú y a Estados Unidos. Recientemente, su madre dio a conocer que su hija la había llamado el mismo día en que fue asesinada y dio detalles del tormento que vivía con su exesposo. La familia de la joven peruana solicita todo el peso de la justicia contra Jossimar Cabrera, principal sospechoso del asesinato de la connacional en Los Ángeles, y huyó a Lima junto a sus tres hijos.

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, reveló que la familia autorizó compartir su testimonio, en medio de la conmoción que genera el caso desde que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Sheyla. Además, indicó los procedimientos que realiza el Estado por los menores de edad.

Madre de Sheyla Gutiérrez reveló que se comunicó con ella el día que fue asesinada

En una reciente entrevista con la agencia Andina, la ministra de la mujer, Ana Peña Cardoza, reveló el testimonio que le confirió la madre de Sheyla Rojas sobre los últimos momentos de su hija.

“Ayer hablaba con la familia Sheyla, con su mamá y ella me ha autorizado, me ha permitido comentar que el día que ocurrió el hecho (asesinato) ella habló con su hija. Le dijo ‘ya no puedo más con esta situación que viene de años’”, reveló la ministra de la Mujer.

Asimismo, reveló que el Estado ha activado apoyos para la familia de Sheyla: asistencia psicológica, educativa y económica, además del proceso de repatriación de sus restos.

"Estamos asignándoles 600 soles bimensuales por cada uno de los tres niños. Esto significa que la abuela recibirá 1.800 cada dos meses hasta que los niños tengan 28 años. Esta es una asistencia económica especial para víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, mientras vayan estudiando hasta los 28 años, recibirán este beneficio", mencionó la ministra Ana Peña.

Jossimar Cabrera recibe nueve meses de prisión preventiva

El 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima ordenó la detención preventiva por nueve meses de Jossimar Cabrera Cornejo, exesposo y principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez Rosillo en Estados Unidos.

Además, también se conoció que el encarcelamiento preventivo de Jossimar es con fines de una próxima extradición a EE.UU. donde se notificó la desaparición de la joven peruana.