Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
Madre peruana con Green Card relata lo que sufrió al ser arrestada por agentes de inmigración en EEUU: "No le deseo ni a mi peor enemigo"

Vive en Estados Unidos desde los 9 años, casada y madre de cuatro hijos, con un pasado penal que afecta su estatus migratorio.

Jemmy Jiménez Rosa obtuvo la residencia legal en Estados Unidos.
Composición LR

Jemmy Jiménez Rosa, una madre peruana residente en Estados Unidos, relató todo lo que vivió luego de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de tener una Green Card y trabajar legalmente en el país.

El infierno —como lo describe Jemmy— comenzó cuando, después de regresar de unas vacaciones familiares en México, agentes de inmigración en el aeropuerto se le acercaron sin motivo aparente, la esposaron y la trasladaron a un centro de detención.

“Lo que está sucediendo ahora no tiene precedentes”, aseveró su abogado, Todd Pomerleau.

Jemmy Jiménez Rosa junto a su familia. Fuente: Boston25 News

Jemmy Jiménez Rosa junto a su familia. Fuente: Boston25 News

PUEDES VER: Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

ICE detuvo a Jemmy Jiménez Rosa pese a tener Green Card

Los agentes del ICE en el aeropuerto Logan de Boston detuvieron a Jiménez Rosa mientras ella no comprendía el motivo, según declaró a Boston 25 News. “¿Voy a decirle adiós a mis hijos? ¿Voy a volver a verlos? ¿Qué está pasando? Empecé a pensar lo peor”, recordó mientras era llevada a una patrulla.

Más tarde, la familia se enteró del motivo. Jemmy vive en Estados Unidos desde los nueve años. Se casó con un ciudadano estadounidense y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, tuvo que renovar su residencia permanente (Green Card) de forma constante debido a un delito que cometió años atrás.

A los 20 años, Jemmy fue arrestada por posesión de marihuana en una cantidad superior a la permitida. Ese antecedente provocó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la mantuviera bajo vigilancia.

Green Card de Jemmy Jiménez Rosa. Fuente: Boston25 News

Green Card de Jemmy Jiménez Rosa. Fuente: Boston25 News

PUEDES VER: Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

Jemmy Jiménez Rosa relata lo que vivió en un centro de detención del ICE

Jemmy trabaja como asistente administrativa en la Facultad de Odontología de la Universidad de Boston y no ha tenido otros problemas con la justicia desde que reside en Massachusetts.

Durante su detención, describió el lugar como un “infierno”. “Eso fue el infierno para mí. No le deseo lo que me pasó ni a mi peor enemigo”, relató en entrevista con medios locales. "Tengo miedo", tras revelar que la obligaron a dormir en el piso,

Jemmy Jiménez Rosa y Marcel Rosa. Fuente: Boston25 News

Jemmy Jiménez Rosa y Marcel Rosa. Fuente: Boston25 News

Al mismo tiempo, su esposo, Marcel Rosa, declaró que no le permitieron verla ni se consideró que es madre de familia. “Ella ha renovado su Green Card varias veces. Ha podido viajar en múltiples ocasiones, y ahora la emboscan en el aeropuerto”, aseguró.

Antes de ser liberada, luego de que un juez desestimara su caso por no haberse respetado el debido proceso, Jemmy fue trasladada a otro centro de detención para mujeres. Entonces, decidió contar su historia. Tras enfrentar episodios de ansiedad y complicaciones derivadas de su diabetes, concluyó: “Necesitan tener un sistema mejor. Esto no está bien porque están arruinando vidas. Están separando madres de sus hijos”.

