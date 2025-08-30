Joven de Perú consigue una Green Card sin apoyo de abogado y en menos de 3 meses en Estados Unidos. | Composición LR

Joven de Perú consigue una Green Card sin apoyo de abogado y en menos de 3 meses en Estados Unidos. | Composición LR

Los inmigrantes en EE.UU. no manejan un historial favorable al tramitar documentos migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin embargo, una joven peruana comparte un testimonio completamente diferente a lo habitual.

La protagonista de esta historia se llama Viviana. Es una joven peruana, casada y residente en el territorio americano. Desde su cuenta de TikTok, Viviana contó la rapidez con la que consiguió la Green Card en menos de tres meses.

¿Cómo la peruana consiguió la Green Card en menos tiempo en EE.UU.?

Al tramitar una visa americana y un permiso de trabajo en el pasado, Viviana manejaba una experiencia considerable y estaba familiarizada con el manejo de la documentación ante USCIS. Fue así, como ella decidió ir por cuenta propia a obtener una Green Card.

"Este proceso lo hice sin abogado, yo misma", contó Viviana. Una vez realizado el examen médico y enviado el formulario I-130 y el I-485, la joven consiguió la residencia en dos meses y medio. "No pensé que iba a ser así de simple", relató Viviana.

Línea del tiempo del trámite para la Green Card en EE.UU.

En el mismo vídeo se pudo apreciar una línea del tiempo compartida por Viviana. En ella, se explica detalladamente por fechas el proceso completo que realizó para tener su Green Card en Estados Unidos.

30 de abril: envió del formulario I-485.

envió del formulario I-485. 11 de mayo: cita biométrica.

cita biométrica. 2 de junio: entrevista.

entrevista. 11 de julio: caso aprobado.

caso aprobado. 18 de julio: Green Card emitida.

¿Qué cambios presentó USCIS para la Green Card en 2025?

Desde 2025, USCIS anunció nuevas reglas para los inmigrantes que deseen tramitar una Green Card.