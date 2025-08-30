HOYSuscripcion LR Focus

¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
Sociedad

Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

La joven proveniente de Perú realizó con éxito su trámite de Green Card sin apoyo legal ante USCIS en EE.UU.

Joven de Perú consigue una Green Card sin apoyo de abogado y en menos de 3 meses en Estados Unidos.
Joven de Perú consigue una Green Card sin apoyo de abogado y en menos de 3 meses en Estados Unidos. | Composición LR

Los inmigrantes en EE.UU. no manejan un historial favorable al tramitar documentos migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin embargo, una joven peruana comparte un testimonio completamente diferente a lo habitual.

La protagonista de esta historia se llama Viviana. Es una joven peruana, casada y residente en el territorio americano. Desde su cuenta de TikTok, Viviana contó la rapidez con la que consiguió la Green Card en menos de tres meses.

PUEDES VER: Madre peruana relata lo que sufrió al ser arrestada por agentes de inmigración en EEUU: "No le deseo ni a mi peor enemigo"

lr.pe

¿Cómo la peruana consiguió la Green Card en menos tiempo en EE.UU.?

Al tramitar una visa americana y un permiso de trabajo en el pasado, Viviana manejaba una experiencia considerable y estaba familiarizada con el manejo de la documentación ante USCIS. Fue así, como ella decidió ir por cuenta propia a obtener una Green Card.

"Este proceso lo hice sin abogado, yo misma", contó Viviana. Una vez realizado el examen médico y enviado el formulario I-130 y el I-485, la joven consiguió la residencia en dos meses y medio. "No pensé que iba a ser así de simple", relató Viviana.

PUEDES VER: Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

lr.pe

Línea del tiempo del trámite para la Green Card en EE.UU.

En el mismo vídeo se pudo apreciar una línea del tiempo compartida por Viviana. En ella, se explica detalladamente por fechas el proceso completo que realizó para tener su Green Card en Estados Unidos.

  • 30 de abril: envió del formulario I-485.
  • 11 de mayo: cita biométrica.
  • 2 de junio: entrevista.
  • 11 de julio: caso aprobado.
  • 18 de julio: Green Card emitida.

PUEDES VER: Joven de República Dominicana logra entrar a EEUU con una Green Card vencida y se salva de ser arrestada por una simple razón

lr.pe

¿Qué cambios presentó USCIS para la Green Card en 2025?

Desde 2025, USCIS anunció nuevas reglas para los inmigrantes que deseen tramitar una Green Card.

  • Uso obligado de la versión actualizada del formulario I-485.
  • Prohibición de pagos combinados en un solo cheque.
  • Sección especial en el formulario I-130 para detectar fraudes matrimoniales.
