USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card sin un pago extra solo en estos casos en EEUU

Los inmigrantes no harán un pago extra a USCIS por la Green Card solo por estos casos en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compartió una información de vital importancia para los inmigrantes que deseen tener una Green Card en Estados Unidos.

La residencia permanente abre posibilidades que podrían cambiar la vida de una persona recién llegada al territorio americano. Una vida legal y un trabajo estable son los primeros pasos en el camino a una posible vida estable

¿Cuándo USCIS no impondrá pagos extras para la Green Card?

En caso un inmigrante presente el Formulario I-90 debido a que nunca recibió su Green Card, no tendrá la necesidad de pagar una tarifa de presentación. Esta facilidad solo se otorgará en los siguientes casos específicos por USCIS:

Se hizo envío del documento hace más de 30 días.

Volvió a manos de la agencia federal porque no se logró la entrega.

No se mudó de la dirección de la casa que proporcionó a las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colocó información incorrecta en su tarjeta de residencia.

¿Qué enviar a USCIS para validar tu caso de Green Card en EE.UU.?

Si un inmigrante no llegó a recibir su Green Card, deberá presentar una copia del Formulario I-797 (Notificación de Acción) del formulario que USCIS aprobó para darle su tarjeta verde. Además, una copia de identificación emitida por el gobierno con su nombre, fecha de nacimiento, fotografía y firma.

Por otro lado, si el fallo provino del DHS, el afectado tendrá que enviar la tarjeta original con la información incorrecta y una documentación que evidencia su nombre correcto o información biográfica.