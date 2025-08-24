HOYSuscripcion LR Focus

USA

‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

Originaria de Nuevo León, la influencer reveló el proceso de ocho años que la llevó a obtener su Green Card en Estados Unidos.

Yanet García consiguió la residencia permanente por trabajo.
Yanet García consiguió la residencia permanente por trabajo. | Composición LR

Yanet García, reconocida por su participación como ‘la chica del clima’ en programas de México, anunció que ya es residente permanente legal en Estados Unidos, tras recibir su Green Card. La también influencer y actriz reveló este momento a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video en el que aparece recibiendo el documento migratorio.

Desde Nueva York, ciudad en la que reside actualmente, Yanet detalló el proceso que atravesó para obtener la residencia, al que calificó como "extenso y desafiante". La Green Card le fue otorgada bajo la categoría E16, correspondiente a una residencia basada en empleo.

lr.pe

Yanet García recibe su Green Card

La ahora exconductora del clima, originaria del municipio de Santiago, en el estado de Nuevo León, explicó que su camino hacia la residencia legal fue largo y lleno de sacrificios. Durante ocho años permaneció en Estados Unidos con una visa de trabajo, mientras desarrollaba su carrera como actriz y modelo.

“Hace 10 años mi vida cambió por completo”, escribió la también empresaria al recordar el momento en que su imagen se viralizó como "The Mexican Weather Girl". Esto le permitió colaborar con importantes marcas estadounidenses. “Empecé a construir mis sueños paso a paso”, afirmó. Además, aclaró que no obtuvo su Green Card por matrimonio, sino por su desempeño profesional. “Esto lo logré gracias a la disciplina, la paciencia y el amor por lo que hago”, recalcó.

lr.pe

La emoción de Yanet García por obtener su Green Card

En el video compartido el 21 de agosto, Yanet mostró el sobre enviado por FedEx que contenía el documento. Entre lágrimas, expresó: “Hoy, después de un proceso largo y difícil, tengo en mis manos mi Green Card”. La llegada del documento representó un momento de alta carga emocional. “Me llena de mucha emoción y mucho agradecimiento”, comentó al abrir el sobre.

“Esto no es solo una tarjeta. Es un símbolo de que los sueños sí se cumplen, de que no importa de dónde vengas”, dijo. La también coach de bienestar destacó que, a pesar de los retos, mantenerse constante le permitió alcanzar este objetivo. “Hoy, puedo decir con orgullo que, con esfuerzo, constancia y fe, todo es posible”, afirmó.

