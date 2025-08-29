A sus 18 años, Lindsey Huahuamullo cumplió un sueño que solo puede traducirse como el premio a su esfuerzo: ingresar a la Universidad de Pennsylvania (UPenn), una de las más prestigiosas del mundo y parte de la Ivy League. Ahora, la joven limeña se alista para comenzar una nueva etapa académica que no solo representa un logro personal, sino también el anhelo de sus padres, quienes se sacrificaron para que ella accediera a una educación de calidad, algo que ellos mismos no pudieron tener.

En entrevista con La República, Lindsey relata su camino hasta llegar a la institución fundada por el científico estadounidense Benjamin Franklin, los requisitos que debió cumplir, los logros que la respaldaron y sus expectativas de cara a un futuro en el que pueda devolver al Perú todo lo aprendido.

Lindsey Huahuamullo ingresó a los 18 años a la Universidad de Pennsylvania. Fuente: Difusión

¿Por qué Lindsey Huahuamullo decidió ingresar a la Universidad de Pennsylvania?

“Yo siempre soñé con estudiar aquí desde muy chiquita”, dice Lindsey, y revela que UPenn siempre fue su meta. La eligió no solo por su reconocida escuela de economía, Wharton, sino también por los valores que representa: perseverancia, innovación y sentido de comunidad, ideales que, según ella, “se alineaban mucho” con su visión de liderazgo y responsabilidad social.

Lindsey reconoce que no llegó a donde está por haber conseguido un premio o reconocimiento, sino por todo lo que tuvo que sacrificar. Para ella, ese es el verdadero secreto para ingresar. “UPenn busca personas enfocadas, que perseveran por sus metas, pero que también piensan en sus comunidades y saben de dónde vienen”. Cualidades que ella los cumplía con cabalidad.

¿Cuáles fueron los logros de Lindsey Huahuamullo para ser admitida en la Universidad de Pennsylvania?

El camino no fue fácil ni improvisado. Lindsey explica que comenzó a construir su perfil desde muy temprano: “Los extracurriculares y los premios no se consiguen en un solo año. En mi caso, lo fui desarrollando desde primero de secundaria para que, cuando llegara a quinto, ya todo estuviera listo”.

Años después, su esfuerzo rindió frutos: participó en foros internacionales como la ONU y el Foro Económico Mundial, lideró organizaciones juveniles en Perú como Wake Up Now e Impact, y fue seleccionada como becaria del programa Jóvenes Embajadores de la Embajada de Estados Unidos. “En mi carta de aceptación me dijeron que me eligieron porque mostré amabilidad, resiliencia y compromiso conmigo misma”, recuerda con una sonrisa.

Hoy es considerada una agente de cambio tras participar y liderar todos los proyectos en los que estuvo involucrada.

¿Cuáles son los requisitos para postular a una carrera de pregrado en la Universidad de Pennsylvania?

Lindsey describe el proceso como “muy holístico”. Para postular, no solo se requiere las altas calificaciones escolares, sino también cartas de recomendación, nivel alto de inglés y ensayos —uno personal y tres específicos para UPenn—. “Me pidieron 10 actividades extracurriculares, premios y todo lo que haya logrado por mérito propio”.

Las clases de Lindsey Huahuamullo inician en otoño. Fuente: Difusión

Sin embargo, más allá del currículum, lo esencial fue contar su historia con honestidad: “Quieren saber quién eres, qué te motiva, cómo llegaste a ser quien eres”. Este enfoque holístico está descrito en la página oficial de la Universidad de Pennsylvania, el cual pone en conocimiento el proceso de admisión al pregrado basado en una serie de requisitos indispensables.

Requisitos generales para ingresar a Universidad de Pennsylvania:

Certificados académicos con buen rendimiento

Dominio del inglés demostrado

Puntuaciones competitivas en SAT o ACT

Documentos completos: ensayos, cartas de recomendación, actividades, transcripción, ensayos específicos.

Beca para la Universidad de Pennsylvania

El ingreso vino acompañado de un gran alivio para su familia: una beca integral. “UPenn me otorgó una beca completa. No solo cubren matrícula, vivienda y alimentación; también incluyen laptop y vuelos. Es muy completa”, relata emocionada. Además, aseguró que se encuentra lista para comenzar sus clases en septiembre de este año y prometió luchar para mantener el beneficio académico.

Explica que la Universidad de Pensilvania es need-aware, es decir, toma en cuenta cuánto apoyo económico requiere cada postulante. “Si eres excelente, te ayudan”, aclara, aunque si hay otra persona que también lo necesita, la institución tendrá que elegir. Al igual que ella, miles de estudiantes en el mundo persiguen el mismo objetivo.

Las expectativas de Lindsey Huahuamullo en la Universidad de Pennsylvania

Con solo 18 años, Lindsey ya tiene claros sus objetivos. “Durante estos cuatro años quiero enfocarme en la parte social, en crear comunidad, porque estar sola en otro país no es fácil”. Durante su proceso de adaptación, aprovechó y construir vínculos con más personas.

La meta de Lindsey Huahuamullo es contribuir a mejorar la educación en Perú. Fuente: Difusión

Sus metas para los próximos años incluyen:

Mantener un alto rendimiento académico.

Participar en clubes profesionales y aplicar a pasantías.

Mantenerse conectada con su cultura y su país.

Proyectarse como una lideresa con impacto social.

Pronto iniciará sus clases en la carrera de Economía, pero su intención es complementar su formación y su visión con la educación. Su misión es clara: aprender todo lo que la Universidad de Pensilvania le brinde para aplicarlo en el Perú, mejorar la calidad de la enseñanza y ofrecer una oportunidad a las niñas, niños y jóvenes que hoy no la tienen.

“Quiero de verdad cambiar cosas en mi país para bien”, confiesa, pues ese es su objetivo tras terminar la carrera y continuar con su especialización en educación para mejorar como profesional. Más adelante, espera trabajar en una ONG o en el Ministerio de Educación para generar “cambios positivos” en el Perú.