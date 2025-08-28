USCIS vuelve a las 'verificaciones vecinales': investigarán trabajo y residencia de aspirantes a ciudadanía

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS por sus siglas en inglés) anunció este jueves 28 de agosto que reanudarán las verificaciones vecinales en el proceso de aceptación para la ciudadanía estadounidense. Así, si estás aplicando, la entidad podrá acercarse a tu vecindario o centro laboral para corroborar e indagar más sobre tu rol como ciudadano en el país.

La práctica se encontraba inactiva desde 1991, ya que las posteriores administraciones se centraron en la comprobaciones biométricas y la revisión de antecedentes penales. Este anuncio sigue la línea de endurecer las políticas anti migratorias del presidente Donald Trump, que recientemente aumentó los requisitos para pasar la prueba del buen carácter moral.

¿En qué consisten las verificaciones vecinales?

Las verificaciones vecinales consistirán en entrevistas a personas del entorno del solicitante a la ciudadanía estadounidense: vecinos, compañeros de trabajo y hasta jefes. Con sus declaraciones, se evaluarán factores como la residencia comprobada, el apego a las leyes nacionales, la voluntad de seguir trabajar y contribuir, y el buen carácter moral.

Así, personas con las que compartiste trabajo o residencia entre uno a cinco años antes de presentar la solicitud. "El objetivo de la investigación vecinal es corroborar la elegibilidad de un extranjero para la naturalización", recita el comunicado del anuncio. Sin embargo, no serán obligatorias, ya que cada autoridad comprobará si el caso amerita o no la verificación vecinal. Para ello, los solicitantes deberán presentar cartas testimoniales que entrarán en evaluación.

Las verificaciones vecinales se eximieron en 1991

Esta medida no es nueva, ya que fue implementada en 1981, entre el cambio administrativo de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Esta se eximió por completo de la legislación estadounidense en 1991, época en el que la tecnología impulsaba las comprobaciones biométricas y la revisión de antecedentes penales. "El hecho de que un extranjero no presente o se niegue a presentar esas pruebas testimoniales puede dar lugar a una investigación en los barrios, lo cual puede afectar la capacidad del extranjero para establecer su elegibilidad para la naturalización", comentó USCIS.

Pese a que se trata de una medida opcional, que no se aplicará a todos los casos, los críticos la califican como un intento 'intimidante' de desmotivar a las personas de solicitar la ciudadanía. Finalmente, el director del USCIS, Jospeh Edlow, hizo hincapié en que el objetivo es otorgarle la ciudadanía solo a los más calificados.