HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     
USA

USCIS vuelve a las 'verificaciones vecinales': investigarán trabajo y residencia de aspirantes a ciudadanía

Aunque esta práctica es opcional, lo califican como una forma de desmotivar a inmigrantes en su proceso de conseguir la ciudadanía en EEUU.

USCIS implementará las verificaciones vecinales en los siguientes procesos, aunque no en todos los casos.
USCIS implementará las verificaciones vecinales en los siguientes procesos, aunque no en todos los casos. | Foto: Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS por sus siglas en inglés) anunció este jueves 28 de agosto que reanudarán las verificaciones vecinales en el proceso de aceptación para la ciudadanía estadounidense. Así, si estás aplicando, la entidad podrá acercarse a tu vecindario o centro laboral para corroborar e indagar más sobre tu rol como ciudadano en el país.

La práctica se encontraba inactiva desde 1991, ya que las posteriores administraciones se centraron en la comprobaciones biométricas y la revisión de antecedentes penales. Este anuncio sigue la línea de endurecer las políticas anti migratorias del presidente Donald Trump, que recientemente aumentó los requisitos para pasar la prueba del buen carácter moral.

PUEDES VER: USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

lr.pe

¿En qué consisten las verificaciones vecinales?

Las verificaciones vecinales consistirán en entrevistas a personas del entorno del solicitante a la ciudadanía estadounidense: vecinos, compañeros de trabajo y hasta jefes. Con sus declaraciones, se evaluarán factores como la residencia comprobada, el apego a las leyes nacionales, la voluntad de seguir trabajar y contribuir, y el buen carácter moral.

Así, personas con las que compartiste trabajo o residencia entre uno a cinco años antes de presentar la solicitud. "El objetivo de la investigación vecinal es corroborar la elegibilidad de un extranjero para la naturalización", recita el comunicado del anuncio. Sin embargo, no serán obligatorias, ya que cada autoridad comprobará si el caso amerita o no la verificación vecinal. Para ello, los solicitantes deberán presentar cartas testimoniales que entrarán en evaluación.

PUEDES VER: USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas

lr.pe

Las verificaciones vecinales se eximieron en 1991

Esta medida no es nueva, ya que fue implementada en 1981, entre el cambio administrativo de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Esta se eximió por completo de la legislación estadounidense en 1991, época en el que la tecnología impulsaba las comprobaciones biométricas y la revisión de antecedentes penales. "El hecho de que un extranjero no presente o se niegue a presentar esas pruebas testimoniales puede dar lugar a una investigación en los barrios, lo cual puede afectar la capacidad del extranjero para establecer su elegibilidad para la naturalización", comentó USCIS.

Pese a que se trata de una medida opcional, que no se aplicará a todos los casos, los críticos la califican como un intento 'intimidante' de desmotivar a las personas de solicitar la ciudadanía. Finalmente, el director del USCIS, Jospeh Edlow, hizo hincapié en que el objetivo es otorgarle la ciudadanía solo a los más calificados.

Notas relacionadas
USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card sin un pago extra solo en estos casos en EEUU

USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card sin un pago extra solo en estos casos en EEUU

LEER MÁS
USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas

USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

LEER MÁS
Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

USA

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota