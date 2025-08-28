HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

En lo que va del año, se han registrado 30 menores fallecidos por esta enfermedad, según el Ministerio de Salud. Además, el analista de datos Juan Carbajal advierte que los casos de contagio se han cuatriplicado en comparación con los años 2020 y 2024.

Los casos de contagios por la tos ferina en Perú continúan en aumento. Foto: LR
Los casos de contagios por la tos ferina en Perú continúan en aumento. Foto: LR

La tos ferina sigue con fuerza en 2025. En lo que va del año, se han registrado 30 menores fallecidos por esta enfermedad tratable con vacuna, según el Ministerio de Salud. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, esto representa más del triple de muertes en comparación con los años 2020 y 2024.

"En 2020 no se registró ningún fallecido, en 2021 uno, en 2022 cero, en 2023 seis y en 2024 dos", explicó.

PUEDES VER: Reaperturan tránsito en Vía Evitamiento tras cierre por paso de vehículos oficiales: pasajeros y vehículos quedaron varados

lr.pe

Aumento de casos y fallecidos por la tos ferina

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se ha reportado la muerte de 30 niños por tos ferina, de los cuales 29 corresponden a menores de entre 0 y 4 años, y uno a un niño de entre 5 y 9 años. Carbajal indicó que esta cifra se ha triplicado en comparación con los años 2020 y 2024, en los cuales se registraron 9 fallecimientos.

Asimismo, hasta el 23 de agosto, la entidad ha documentado 2.095 casos de tos ferina en lo que va del año. De estos, el 45.3% corresponde a niños de entre 0 y 4 años, con un total de 949 casos.

El 20.9% afecta a niños de 5 a 9 años, con 438 casos reportados, mientras que el 11.2% se encuentra en el grupo de 10 a 14 años, con 234 casos. Asi como, el 22.6% de los casos corresponde a personas de 15 años en adelante, sumando 474 casos.

"En lo que va del año 2025 se ha registrado más del cuádruple de casos de tos ferina en comparación con los años 2020 y 2024, en los que se registraron un total de 488", señaló Carbajal.

larepublica.pe

PUEDES VER: Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

lr.pe

Tos ferina una enfermedad viral

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, explicó en una entrevista con La República que la tos ferina es una enfermedad causada por una bacteria, a diferencia de otras infecciones respiratorias comunes, que suelen ser virales. Detalló que esta patología se presenta en brotes cíclicos cada tres o cuatro años.

Asimismo, indicó que, en sus primeras etapas, la enfermedad puede confundirse con un resfriado común, ya que provoca fiebre leve, secreción nasal y tos. Sin embargo, con el paso de los días, los síntomas se intensifican.

Resaltó que la enfermedad avanza con accesos de tos incontrolable, que pueden provocar en los niños enrojecimiento ocular, dificultad para respirar, episodios de cianosis, cuando la piel se torna morada por falta de oxígeno, e interferencias para comer o dormir adecuadamente.

Además, advirtió que la tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa, y el grupo más vulnerable son los niños menores de un año. "El contagio se produce fácilmente a través de gotículas que se emiten al toser o hablar, tanto por parte de niños como de adultos".

Munayco sostuvo que los brotes suelen registrarse con mayor frecuencia en las regiones selváticas, especialmente en zonas rurales de Loreto y Amazonas, donde la cobertura de vacunación es limitada.

Notas relacionadas
Minsa alerta sobre la anemia en mujeres en edad fértil y da pautas para un embarazo saludable y sin complicaciones

Minsa alerta sobre la anemia en mujeres en edad fértil y da pautas para un embarazo saludable y sin complicaciones

LEER MÁS
Minsa logra la primera cirugía cardíaca pediátrica en Iquitos y marca un avance histórico para la salud en la Amazonía

Minsa logra la primera cirugía cardíaca pediátrica en Iquitos y marca un avance histórico para la salud en la Amazonía

LEER MÁS
Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

Indecopi ratifica millonaria multa a Alianza Lima y medida correctiva por apagar las luces en final del 2023 ante Universitario en Matute

Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

Sociedad

Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

Accidente en Villa El Salvador: pasajero sufre grave lesión en la pierna tras brutal choque entre camión y bus

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Hermana de víctima de Barrios Altos sobre la Ley de Amnistía: "Dina Boluarte premia a los asesinos de mi hermana"

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

Juliana Oxenford critica posible salida del Perú de la Corte IDH: "Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota