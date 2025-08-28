Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

La tos ferina sigue con fuerza en 2025. En lo que va del año, se han registrado 30 menores fallecidos por esta enfermedad tratable con vacuna, según el Ministerio de Salud. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, esto representa más del triple de muertes en comparación con los años 2020 y 2024.

"En 2020 no se registró ningún fallecido, en 2021 uno, en 2022 cero, en 2023 seis y en 2024 dos", explicó.

Aumento de casos y fallecidos por la tos ferina

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se ha reportado la muerte de 30 niños por tos ferina, de los cuales 29 corresponden a menores de entre 0 y 4 años, y uno a un niño de entre 5 y 9 años. Carbajal indicó que esta cifra se ha triplicado en comparación con los años 2020 y 2024, en los cuales se registraron 9 fallecimientos.

Asimismo, hasta el 23 de agosto, la entidad ha documentado 2.095 casos de tos ferina en lo que va del año. De estos, el 45.3% corresponde a niños de entre 0 y 4 años, con un total de 949 casos.

El 20.9% afecta a niños de 5 a 9 años, con 438 casos reportados, mientras que el 11.2% se encuentra en el grupo de 10 a 14 años, con 234 casos. Asi como, el 22.6% de los casos corresponde a personas de 15 años en adelante, sumando 474 casos.

"En lo que va del año 2025 se ha registrado más del cuádruple de casos de tos ferina en comparación con los años 2020 y 2024, en los que se registraron un total de 488", señaló Carbajal.

Tos ferina una enfermedad viral

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, explicó en una entrevista con La República que la tos ferina es una enfermedad causada por una bacteria, a diferencia de otras infecciones respiratorias comunes, que suelen ser virales. Detalló que esta patología se presenta en brotes cíclicos cada tres o cuatro años.

Asimismo, indicó que, en sus primeras etapas, la enfermedad puede confundirse con un resfriado común, ya que provoca fiebre leve, secreción nasal y tos. Sin embargo, con el paso de los días, los síntomas se intensifican.

Resaltó que la enfermedad avanza con accesos de tos incontrolable, que pueden provocar en los niños enrojecimiento ocular, dificultad para respirar, episodios de cianosis, cuando la piel se torna morada por falta de oxígeno, e interferencias para comer o dormir adecuadamente.

Además, advirtió que la tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa, y el grupo más vulnerable son los niños menores de un año. "El contagio se produce fácilmente a través de gotículas que se emiten al toser o hablar, tanto por parte de niños como de adultos".

Munayco sostuvo que los brotes suelen registrarse con mayor frecuencia en las regiones selváticas, especialmente en zonas rurales de Loreto y Amazonas, donde la cobertura de vacunación es limitada.