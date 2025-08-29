HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Sociedad

Policías trepan cerro en Manchay para capturar a extorsionadores: tenían armas, explosivos y drogas

El operativo realizado por agentes del Grupo Terna permitió ubicar la guarida de los delincuentes conocidos como ‘Clamureta’. Entre los detenidos figura un menor de 16 años.

Policías trepan cerro en Manchay para capturar a extorsionadores. Foto: Composición LR
Policías trepan cerro en Manchay para capturar a extorsionadores. Foto: Composición LR

Nuevo golpe a la delincuencia. A través de un trabajo de inteligencia, las autoridades dieron con el paradero de un grupo de extorsionadores que planificaban cometer su próximo delito en Pachacámac.

La intervención liderada por agentes del Grupo Terna, se realizó a plena luz del día en un recinto abandonado ubicado en lo alto de un cerro de la calle Los Ficus, en Manchay, espacio que era utilizado por los delincuentes como guarida.

Capturan a banda de extorsionadores en Manchay

Los sujetos realizaban disparos al aire para amedrentar a los efectivos que cercaron la zona e impedir que los integrantes de la banda extorsiva denominada como ‘Clamureta’ escapasen. En pleno operativo, uno de los sujetos escaló el cerro para evitar ser atrapado.

Tras reducirlos, las autoridades le encontraron a uno de ellos una pistola en la cintura. Además, al interior del precario inmueble, se les halló armas de fuego, explosivos, un celular y droga.

Entre los capturados había un menor de edad

Según información, los extorsionadores fueron identificados como Jesús Velásquez Torres, alias ‘El Charapa’, otro sujeto conocido como ‘El Nero’ y un menor de 16 años. Todos serán investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de droga.

Los delincuentes fueron trasladados hacia una comisaría y quedaron a disposición de la Depincri La Molina – Cieneguilla, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

