Este centro de distribución esta ubicado en Punta Hermosa. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el Centro de Distribución Nacional (CDN) para almacenar y distribuir medicamentos, fármacos, vacunas, entre otras medicinas, para todo el Perú. Este nuevo centro se encuentra ubicado en Punta Hermosa y es el más grande del sector público en Latinoamérica.

A través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), el Minsa abrió este nuevo centro, que permitirá una mejor organización para enviar los productos farmacéuticos termosensibles y de temperatura controlada a las y los especialistas que los necesiten en todos los centros médicos del país.

El centro más grande de distribución de Latinoamérica. Foto: Minsa

¿Qué tendrá este nuevo Centro de Distribución Nacional?

El nuevo centro tiene un área de 9.400 m². La logística estuvo a cargo de HANAI S.R.L. y cuenta con 6.260 posiciones en rack: 5.499 productos con temperatura controlada y 860 destinados a medicamentos termosensibles.

Cenares estará a cargo de este lugar durante los próximos tres años. Además, cuadruplicará su capacidad de almacenamiento en comparación con otros almacenes ubicados en el Callao y se aumentará en 80% el volumen de medicamentos que se encontraban en Lurín.

Las medicinas deben conservarse en condiciones térmicas adecuadas, por ello, las áreas internas mantienen distintos rangos de temperatura: 4 °C ± 1 °C para productos farmacéuticos termosensibles, –22 °C ± 2 °C en la cámara frigorífica de congelación, y entre 15 °C y 25 °C en las cámaras de temperatura controlada.

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, comentó que este es un gran paso para estar preparados ante una epidemia o pandemia. “Hoy estamos dando un paso importante hacia la modernidad al inaugurar el nuevo Centro de Distribución Nacional, el más grande de Latinoamérica. Las y los peruanos nos merecemos esto, porque nos va a permitir estar mejor preparados ante una pandemia o epidemia”.

¿Se viene nuevos almacenes en el Perú?

El titular del Ministerio de Salud indicó que, en conjunto con el Programa Creación de Redes Integradas de Salud (Pcris), se desarrollarán acciones en cuatro lugares estratégicos: La Libertad, Lima, Huancavelica y San Martín.

Con este nuevo centro de almacenamiento, el Cenares busca alinearse con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2050, con el fin de lograr un desarrollo sostenible.