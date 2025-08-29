HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Así es el nuevo centro del MINSA que distribuirá 5,499 medicamentos en Perú: el más grande de Latinoamérica

En este centro se distribuirán y almacenarán medicamentos y vacunas para todo el Perú, según el Minsa.

Este centro de distribución esta ubicado en Punta Hermosa.
Este centro de distribución esta ubicado en Punta Hermosa. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el Centro de Distribución Nacional (CDN) para almacenar y distribuir medicamentos, fármacos, vacunas, entre otras medicinas, para todo el Perú. Este nuevo centro se encuentra ubicado en Punta Hermosa y es el más grande del sector público en Latinoamérica.

A través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), el Minsa abrió este nuevo centro, que permitirá una mejor organización para enviar los productos farmacéuticos termosensibles y de temperatura controlada a las y los especialistas que los necesiten en todos los centros médicos del país.

El centro más grande de distribución de Latinoamérica. Foto: Minsa

El centro más grande de distribución de Latinoamérica. Foto: Minsa

PUEDES VER: Minsa alerta sobre la anemia en mujeres en edad fértil y da pautas para un embarazo saludable y sin complicaciones

lr.pe

¿Qué tendrá este nuevo Centro de Distribución Nacional?

El nuevo centro tiene un área de 9.400 m². La logística estuvo a cargo de HANAI S.R.L. y cuenta con 6.260 posiciones en rack: 5.499 productos con temperatura controlada y 860 destinados a medicamentos termosensibles.

Cenares estará a cargo de este lugar durante los próximos tres años. Además, cuadruplicará su capacidad de almacenamiento en comparación con otros almacenes ubicados en el Callao y se aumentará en 80% el volumen de medicamentos que se encontraban en Lurín.

Las medicinas deben conservarse en condiciones térmicas adecuadas, por ello, las áreas internas mantienen distintos rangos de temperatura: 4 °C ± 1 °C para productos farmacéuticos termosensibles, –22 °C ± 2 °C en la cámara frigorífica de congelación, y entre 15 °C y 25 °C en las cámaras de temperatura controlada.

El nuevo centro de distribución en el Perú. Foto: Minsa

El nuevo centro de distribución en el Perú. Foto: Minsa

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, comentó que este es un gran paso para estar preparados ante una epidemia o pandemia. “Hoy estamos dando un paso importante hacia la modernidad al inaugurar el nuevo Centro de Distribución Nacional, el más grande de Latinoamérica. Las y los peruanos nos merecemos esto, porque nos va a permitir estar mejor preparados ante una pandemia o epidemia”.

PUEDES VER: Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

lr.pe

¿Se viene nuevos almacenes en el Perú?

El titular del Ministerio de Salud indicó que, en conjunto con el Programa Creación de Redes Integradas de Salud (Pcris), se desarrollarán acciones en cuatro lugares estratégicos: La Libertad, Lima, Huancavelica y San Martín.

Con este nuevo centro de almacenamiento, el Cenares busca alinearse con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2050, con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

Notas relacionadas
Minsa logra la primera cirugía cardíaca pediátrica en Iquitos y marca un avance histórico para la salud en la Amazonía

Minsa logra la primera cirugía cardíaca pediátrica en Iquitos y marca un avance histórico para la salud en la Amazonía

LEER MÁS
Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

LEER MÁS
Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

LEER MÁS
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Familia en VMT se salva de morir tras caída de muro de más de 20 años: destruyó toda su vivienda

Familia en VMT se salva de morir tras caída de muro de más de 20 años: destruyó toda su vivienda

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota