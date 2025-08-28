Asaltan a cambista en Cercado de Lima: delincuentes armados se llevan más de S/50.000 en galería

Un violento asalto se produjo en horas de la mañana de este jueves 28 de agosto en la cuadra 8 del jirón Montevideo, en el Cercado de Lima, cuando delincuentes armados atacaron a un cambista dentro de la Galería Internacional.

Las cámaras de seguridad captaron a al menos cuatro sujetos que llegaron a bordo de motocicletas. Cubiertos con cascos y capuchas para no ser identificados, los ladrones habrían despojado al trabajador de una caja que contenía una fuerte suma de dinero.

Delincuentes roban más de S/50 mil a cambista en 30 segundos

El violento asalto ocurrió alrededor de las 10:30 a.m., cuando dos motocicletas se estacionaron frente a la Galería Internacional. De inmediato, varios delincuentes descendieron y atacaron a un cambista que esperaba cerca de la puerta. Bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron una caja con dinero y huyeron con rumbo desconocido.

El botín superó los S/50.000 y el atraco no duró apenas 30 segundos, generando pánico entre los transeúntes. Tras el hecho, la víctima denunció lo sucedido ante las autoridades y exigió mayor seguridad en la zona, recordando que meses atrás también se registró un asalto similar en el mismo lugar.

