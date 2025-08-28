HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Sociedad

Asaltan a cambista en Cercado de Lima: delincuentes armados se llevan más de S/50.000 en galería

Cuatro delincuentes armados llegaron en motocicletas, despojaron al cambista en tan solo 30 segundos y huyeron rápidamente del lugar, generando pánico entre los transeúntes.

Violento asalto en Galería Internacional de Lima
Violento asalto en Galería Internacional de Lima | Composición LR | Foto: Sebastián Blanco Salazar/LR

Un violento asalto se produjo en horas de la mañana de este jueves 28 de agosto en la cuadra 8 del jirón Montevideo, en el Cercado de Lima, cuando delincuentes armados atacaron a un cambista dentro de la Galería Internacional.

Las cámaras de seguridad captaron a al menos cuatro sujetos que llegaron a bordo de motocicletas. Cubiertos con cascos y capuchas para no ser identificados, los ladrones habrían despojado al trabajador de una caja que contenía una fuerte suma de dinero.

lr.pe

Delincuentes roban más de S/50 mil a cambista en 30 segundos

El violento asalto ocurrió alrededor de las 10:30 a.m., cuando dos motocicletas se estacionaron frente a la Galería Internacional. De inmediato, varios delincuentes descendieron y atacaron a un cambista que esperaba cerca de la puerta. Bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron una caja con dinero y huyeron con rumbo desconocido.

El botín superó los S/50.000 y el atraco no duró apenas 30 segundos, generando pánico entre los transeúntes. Tras el hecho, la víctima denunció lo sucedido ante las autoridades y exigió mayor seguridad en la zona, recordando que meses atrás también se registró un asalto similar en el mismo lugar.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

