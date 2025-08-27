HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Sociedad

En la puerta de su casa: marcas asaltan a hombre y le roban S/38.000 recién retirados del banco en San Martín de Porres

Un vecino de San Martín de Porres fue asaltado tras retirar S/38.000 de un banco en Canta Callao. La víctima fue seguida y golpeada por una banda delictiva.

Vecino de San Martín de Porres es asaltado y agredido tras retirar S/38.000
Vecino de San Martín de Porres es asaltado y agredido tras retirar S/38.000 | Composición LR | Captura Panorama

Víctima de la delincuencia. Un vecino de San Martín de Porres fue asaltado frente a su casa tras retirar S/38.000 de una agencia bancaria ubicada en Canta Callao. Según las primeras investigaciones, el hombre habría sido seguido por una banda de marcas, que lo interceptó al descender de su vehículo.

Las cámaras de seguridad registraron los momentos de angustia: el vecino se estaciona frente a su vivienda y se dispone a ingresar a su casa cuando un auto se detiene y descienden varios sujetos. El hombre intentó huir hacia un parque cercano, pero fue alcanzado y golpeado. Los delincuentes se apoderaron del dinero y huyeron del lugar.

PUEDES VER: Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Vecino de San Martín de Porres es asaltado y agredido tras retirar S/38.000

Durante el ataque en el parque, los delincuentes exigieron la entrega de un sobre con el dinero, lo que sorprendió a los familiares de la víctima, ya que el monto había sido retirado recientemente del banco de esa manera. Ante ello, presentaron una denuncia ante la entidad bancaria, pero no obtuvieron explicación sobre cómo se filtró la información.

Además del robo, los agresores golpearon brutalmente al hombre, provocándole graves lesiones en la nariz que requirieron intervención quirúrgica. Aunque la urbanización cuenta con tranqueras de seguridad y cámaras, los delincuentes lograron escapar con rumbo desconocido.

La Policía Nacional del Perú investiga los detalles del robo, incluyendo cómo los delincuentes obtuvieron información sobre la víctima, y busca identificar a los responsables con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona.

PUEDES VER: Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

Notas relacionadas
Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

LEER MÁS
Atacan con explosivo a cúster en la Av. Canta Callao: conductor queda grave tras atentado

Atacan con explosivo a cúster en la Av. Canta Callao: conductor queda grave tras atentado

LEER MÁS
Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres

Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

LEER MÁS
Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota