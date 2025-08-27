Víctima de la delincuencia. Un vecino de San Martín de Porres fue asaltado frente a su casa tras retirar S/38.000 de una agencia bancaria ubicada en Canta Callao. Según las primeras investigaciones, el hombre habría sido seguido por una banda de marcas, que lo interceptó al descender de su vehículo.

Las cámaras de seguridad registraron los momentos de angustia: el vecino se estaciona frente a su vivienda y se dispone a ingresar a su casa cuando un auto se detiene y descienden varios sujetos. El hombre intentó huir hacia un parque cercano, pero fue alcanzado y golpeado. Los delincuentes se apoderaron del dinero y huyeron del lugar.

Vecino de San Martín de Porres es asaltado y agredido tras retirar S/38.000

Durante el ataque en el parque, los delincuentes exigieron la entrega de un sobre con el dinero, lo que sorprendió a los familiares de la víctima, ya que el monto había sido retirado recientemente del banco de esa manera. Ante ello, presentaron una denuncia ante la entidad bancaria, pero no obtuvieron explicación sobre cómo se filtró la información.

Además del robo, los agresores golpearon brutalmente al hombre, provocándole graves lesiones en la nariz que requirieron intervención quirúrgica. Aunque la urbanización cuenta con tranqueras de seguridad y cámaras, los delincuentes lograron escapar con rumbo desconocido.

La Policía Nacional del Perú investiga los detalles del robo, incluyendo cómo los delincuentes obtuvieron información sobre la víctima, y busca identificar a los responsables con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona.

