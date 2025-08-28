Cae 'Brutus', delincuente reincidente por robo en La Victoria, y se excusa: "Mi hijo está enfermo"

Pese a su amplio historial delictivo por el delito de robo 'Brutus' era puesto en libertad. Situación que el criminal aprovechaba para volver a delinquir. | Foto: composición LR/Latina Noticias

Pese a su amplio historial delictivo por el delito de robo 'Brutus' era puesto en libertad. Situación que el criminal aprovechaba para volver a delinquir. | Foto: composición LR/Latina Noticias

Tras la persecución por parte del Grupo Terna en las calles del distrito limeño de La Victoria, agentes pudieron capturar a Alfonso de Jesús Leal Gil (29), un ciudadano venezolano también conocido con el alias de 'Brutus', quien fue sindicado por un ciudadano como autor del robo de su celular.

Luego de la intervención en las avenidas Aviación y Bauzate y Mesa, 'Brutus' fue trasladado a la comisaría de la zona, donde efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) advirtieron que Leal Gil era un reincidente por el delito de robo al paso. No obstante, al ser cuestionado por sus acciones, este criminal señaló tener un "inconveniente": "mi hijo está enfermo", sostuvo.

Delincuencia en La Victoria: 'Brutus' es reincidente en el delito de robos, según PNP

El coronel Pedro Rojas, Jefe del Escuadrón Verde de la PNP declaró ante Latina Noticias que "este delincuente (con relación a 'Brutus' ya ha sido intervenido en muchas ocasiones no solamente por el Grupo Terna, sino también por otras divisiones policiales".

Del mismo modo, Rojas detalló el modus operandi de Alfonso de Jesús Leal Gil: avizora a sus víctimas, les arrebata sus pertenencias (como celulares, billeteras o carteras) y luego huye rápidamente tratando de escabullirse entre las personas para pasar desapercibido. "Tiene antecedentes por el mismo delito", puntualizó.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

