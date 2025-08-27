La Municipalidad de Lima ha implementado el plan de peatonalización en el Centro Histórico de Lima tras intervenir 41 cuadras en el Damero de Pizarro. Este proyecto del alcalde Rafael López Aliaga pretende "recuperar la caminabilidad" en la zona y reducir el flujo de automóviles en el lugar de gran valor turístico. Sin embargo, quedan vacíos en la planificación de la comuna con respecto a los residentes y visitantes que busquen movilizarse.

Recordemos que el área intervenida, Damero de Pizarro, está delimitado por las avenidas Tacna, Abancay, Nicolás de Piérola y el río Rímac. Además, desde el 2019 fue escenario de proyectos de la Municipalidad de Lima para mejorar el lugar y hacerlo más amigables para los peatones, pues se trata de una zona reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que cuenta con iglesias y casonas de alto valor cultural. Por ello, en la siguiente nota te contaremos cuáles son los jirones intervenidos y lo que los residentes deben conocer para movilizarse.

¿De qué trata el plan de "prioridad peatonal" de la Municipalidad de Lima?

La resolución de Subgerencia N D002536-2025 de la Municipalidad de Lima establece una restricción de la circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima, específicamente en el área del Damero de Pizarro, a fin de "priorizar a los peatones". Por ello, la ciudadanía que busque entrar a bordo de un vehículo al área intervenida deberá considerar los siguientes puntos desde ahora:

Restricción de circulación vehicular : Se limitará el acceso de vehículos motorizados en 17 vías internas del Damero de Pizarro.

: Se limitará el acceso de vehículos motorizados en 17 vías internas del Damero de Pizarro. Modificación de sentidos de circulación : El sentido del tránsito en 11 calles cambiará para dar paso a la exclusividad de peatones.

: El sentido del tránsito en 11 calles cambiará para dar paso a la exclusividad de peatones. Establecimiento de límites de velocidad : Se imponen límites de velocidad específicos (10 km/h y 20 km/h) en diferentes zonas del centro histórico.

: Se imponen límites de velocidad específicos (10 km/h y 20 km/h) en diferentes zonas del centro histórico. Cierres de vías : Se cierran varias vías de acceso y salida en el perímetro del Damero de Pizarro.

: Se cierran varias vías de acceso y salida en el perímetro del Damero de Pizarro. Control y fiscalización: Diversas entidades como PROLIMA y la Policía Nacional del Perú controlarán y fiscalizarán el cumplimiento de las restricciones en el Damero de Pizarro.

¿Cuáles son los puntos de acceso y salida en el Centro histórico?

Vías restringidas y de acceso peatonal exclusivo. Foto: MML

Debido al plan de la Municipalidad de Lima se ha dispuesto el cierre del tránsito vehicular en diversas áreas del Damero Pizarro de manera progresiva desde el 2 de agosto, entre los que destacan los jirones Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Camaná, Ica, Cailloma, entre otros. Por ello, se ha designado puntos de acceso y salida clave que los conductores y ciudadanos deben conocer:

Puntos de acceso

Av. Tacna con Jr. Callao

Av. Emancipación con Jr. Rufino Torrico

Av. Emancipación con Jr. Carabaya.

Puntos de salida

Jr. Conde de Superunda con Av. Tacna

Jr. Camaná con Av. Emancipación

Jr. Santa Rosa con Av. Abancay

Jr. Junín con Av. Abancay.

Estos son los jirones que serán de uso peatonal exclusivo y acceso restringido

Vías de uso peatonal exclusivo

De acuerdo con la Resolución de la Subgerencia de la Municipalidad de Lima, esas son las vías de acceso peatonal exclusivo:

Jr. Rinconada de Sto. Domingo cuadras 1 y 2

Jr. Conde de Superunda cuadras 1 y 2

Jr. Junín cuadras 1 y 2

Jr. Huallaga cuadras 1, 2 y 4

Jr. Ica cuadras 1, 2, 3 y 4

Jr. Ucayali cuadras 1, 3 y 4

Jr. Huancavelica cuadra 1

Jr. Camaná cuadras 1 y 2

Jr. de la Unión cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Jr. Carabaya cuadras 1 y 2

Jr. Ancash cuadras 1, 2 y 4

Jr. Cailloma cuadra 1

Jr. Azángaro cuadra 1

Jr. Sta. Rosa cuadra 1

Pasaje de José Olaya

Pasaje Santa Rosa

Pasaje Nicolás de Ribera

En tanto, solo se permitirá la circulación a los siguientes vehículos que cuenten con estos requisitos:

Propietarios y/o residentes de las vías restringidas que cuenten con carnet y/o pase vehicular.

Quedan exentos de carnet y/o pase vehicular: Automóviles de emergencia (ambulancias, paramédicos, bomberos, etc.), oficiales, serenazgo, transporte de valores, cisternas y autos de limpieza y/o recojo de residuos. Además, se permitirá el acceso de bicicletas y scooters solo si el conductor desciende del mismo.

Vías de acceso restringido

La Resolución de la Subgerencia de la Municipalidad de Lima establece las siguientes vías como de acceso restringido:

Jr. Conde de Superunda cuadras 3 y 4

Jr. Junín cuadras 3 y 4

Jr. Callao cuadras 1, 2, 3 y 4

Jr. Huallaga cuadra 3

Jr. Huancavelica cuadras 2, 3 y 4

Jr. Santa Rosa cuadras 2, 3 y 4

Jr. Rufino Torrico cuadras 1, 2, 3, 4 y 5

Jr. Cailloma cuadras 2, 3 y 4

Jr. Camaná cuadras 3, 4 y 5

Jr. Carabaya cuadras 3, 4 y 5

Jr. Lampa cuadras 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Jr. Amazonas cuadra 1

Jr. Azángaro cuadras 2, 3, 4 y 5

Jr. Ancash cuadra 3

Jr. Ucayali cuadra 2

PUEDES VER: La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

¿Cuáles son las restricciones para ingresar al Centro Histórico de Lima?

La Municipalidad de Lima pretende priorizar el uso peatonal de los usuarios del Centro Histórico de Lima. Por ello, planteó diversos escenarios tanto para residentes, visitas, inquilinos y asistentes que quieran acceder a la zona intervenida. Estos son los siguientes:

Si soy residente: Podrás ingresar con tu vehículo sin problemas, mostrando tu DNI, en el que debe indicarse el domicilio correspondiente a la zona.

Podrás ingresar con tu vehículo sin problemas, mostrando tu DNI, en el que debe indicarse el domicilio correspondiente a la zona. Visitas de residentes: Para las visitas de residentes que deseen ingresar con vehículo autorizado, se permitirá el ingreso junto al dueño del predio, acreditado en la zona de intervención, mostrando su DNI con la dirección del domicilio.

Para las visitas de residentes que deseen ingresar con vehículo autorizado, se permitirá el ingreso junto al dueño del predio, acreditado en la zona de intervención, mostrando su DNI con la dirección del domicilio. Si soy inquilino que vive en la zona: El propietario del predio deberá remitir la información del inquilino a PROLIMA mediante mesa de partes. Esta entidad emitirá una carta indicando que el acceso está permitido.

El propietario del predio deberá remitir la información del inquilino a PROLIMA mediante mesa de partes. Esta entidad emitirá una carta indicando que el acceso está permitido. Si quiero ingresar con taxi: Este deberá contar con la Tarjeta Única de Circulación (TUC), emitida por la ATU, y podrá embarcar o desembarcar en las zonas autorizadas.

Este deberá contar con la Tarjeta Única de Circulación (TUC), emitida por la ATU, y podrá embarcar o desembarcar en las zonas autorizadas. Si quiero asistir a un evento o función cultural: Podrás ingresar mostrando tu entrada cuando el inspector lo requiera.

¿Qué pasa si deseo estacionar mi vehículo en el Centro Histórico de Lima?

A raíz de que hay usuarios en diversas playas de estacionamientos autorizadas, se implementó salvoconductos especiales para estos conductores. Dichos documentos se ofrecerán en tres modalidades y tendrán vigencia de tres meses a fin de implementar una transición gradual a este nuevo sistema impuesto por la Municipalidad de Lima:

Salvoconductos especiales para quienes estacionen sus autos en playas autorizadas. Foto: MML

Permiso temporal celeste: para vehículos no abonados a las playas de estacionamiento.

para vehículos no abonados a las playas de estacionamiento. Permiso temporal azul: para vehículos abonados en estacionamientos ubicados al oeste del Jr. de la Unión.

para vehículos abonados en estacionamientos ubicados al oeste del Jr. de la Unión. Permiso temporal amarillo: para vehículos abonados en estacionamientos al este del Jr. de la Unión.

No obstante, desde noviembre del 2025, el acceso a las playas de estacionamientos autorizadas estará restringido exclusivamente para los vehículos abonados. En otras palabras, estos automóviles deberán estar previamente registrados en una lista que será proporcionada a PROLIMA.

La República intentó comunicarse con la comuna limeña para conocer los planes sobre la transitabilidad de residentes y turistas; sin embargo, al cierre de esta nota aún se esperaba una respuesta.