HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Sociedad

“Parece que se hace al caballazo, igual que el tren”: comerciantes de La Parada denuncian improvisación y falta de diálogo en su traslado

Comerciantes La Parada, en La Victoria aseguran que apoyaron la candidatura del alcalde Rafael López Aliaga a la Muncipalidad de Lima bajo compromisos que hoy sienten vulnerados.

Comerciantes en La Parada denuncian improvisación en su traslado por nuevo proyecto
Comerciantes en La Parada denuncian improvisación en su traslado por nuevo proyecto | Composición LR | Andina/Municipalidad de Lima

La incertidumbre se ha apoderado del Mercado Minorista Número 1, en la zona conocida como La Parada, en La Victoria. Luego de conocer el proyecto de modernización anunciado por la Municipalidad de Lima, más de 3.000 comerciantes formales denuncian que el proceso se lleva a cabo sin transparencia ni diálogo previo, pese a haber respaldado al alcalde Rafael López Aliaga con la expectativa de un proyecto consensuado.

Un aspecto que genera mayor malestar entre los comerciantes es la ausencia de información clara respecto al mercado de contingencia que se habilitará en el Migrante, pero hasta ahora no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto. “Nos hemos enterado por los medios que el traslado sería entre diciembre y enero, pero no hay ninguna convocatoria ni anuncio formal. Todo son especulaciones”, advirtió uno de los representantes a Buenos Días Perú.

PUEDES VER: Trenes Caltrain llegan a Perú: desembarcarán en Callao con un traslado de más de $7.9 millones

lr.pe

Reclamos y demandas de los comerciantes a la Municipalidad de Lima

Aunque los comerciantes reconocen la necesidad de renovar la infraestructura del mercado, que consideran limitada para la actual demanda, sostienen que no pueden aceptar un proceso marcado por la improvisación. Alegan que no son informales ni ambulantes, sino arrendatarios formales que emiten boletas y facturas, con pagos mensuales registrados por la propia Municipalidad de Lima.

Otro punto de crítica se centra en la gestión municipal dentro del mercado. Los locatarios afirman que, pese a ser contribuyentes constantes, han tenido que asumir por su cuenta tareas básicas como la seguridad, el aseo del recinto y reparaciones menores desde hace décadas. También cuestionan que, aunque ya se había aprobado una intervención para renovar la instalación eléctrica, esa promesa nunca se materializó.

PUEDES VER: Controversia por ‘donación’ de trenes de 40 años a MML

lr.pe

Comerciantes se pronuncian ante puestos que quedarían fuera en La Parada

Uno de los temas más críticos es la cantidad limitada de puestos en el mercado provisional. De acuerdo con lo anunciado por la Municipalidad, solo habría espacio para unos 2.000 locatarios, lo que dejaría fuera a más de mil comerciantes que hoy ocupan el mercado. Los dirigentes exigen una mesa de trabajo urgente para evitar lo que califican como “un desalojo sistemático”.

También expresan preocupación por la ordenanza municipal 2720, que, según afirman, no fue consensuada con ellos y dejaría fuera a más de 1.000 comerciantes. Esta normativa los obligaría a contratos desfavorables, lo que consideran un retroceso en sus derechos adquiridos, en especial el derecho preferente de compra que les otorga la Ley 26569. “El alcalde prometió construir el nuevo mercado en conjunto, con participación de la junta directiva y respeto a la ley 26569, que otorga derechos de propiedad y preferencia de compra a los arrendatarios directos", afirmó el vocero.

Comerciantes piden diálogo directo con la Municipalidad de Lima

Los comerciantes recuerdan que apoyaron la campaña de Rafael López Aliaga bajo el compromiso de una remodelación con participación directa de los representantes del mercado. “El alcalde prometió construir el nuevo mercado con nosotros, respetando la ley y nuestro derecho preferente”, aseguraron.

Ante la inminente modernización anunciada para diciembre, los comerciantes formales insisten en la necesidad de establecer una mesa técnica con presencia del alcalde, donde se definan criterios claros de traslado, se garanticen espacios para todos los afectados y se respete su formalidad. "Exigimos una reunión directa con la junta directiva", concluyeron.

Municipalidad de Lima Responde a comerciantes de La Parada Foto: X/@MuniLima

Municipalidad de Lima Responde a comerciantes de La Parada Foto: X/@MuniLima

Municipalidad de Lima Responde a comerciantes de La Parada

Según la Municipalidad de Lima, el proceso de modernización del Mercado Minorista N.º 1 se viene desarrollando con reuniones e informes constantes desde marzo, lo que habría generado, según afirman, interés y participación por parte de los comerciantes.

En un reciente comunicado, la comuna aseguró que los arrendatarios formales tendrán preferencia para adquirir sus puestos conforme a la Ley N.º 28181. Sin embargo, también precisaron que un número importante de locatarios no cuenta con contrato vigente, presenta deudas o ha subarrendado sus espacios, por lo que se les exhorta a regularizar su situación para poder acceder a ese beneficio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

LEER MÁS
Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 21 de agosto?

¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 21 de agosto?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Sociedad

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota