Comerciantes en La Parada denuncian improvisación en su traslado por nuevo proyecto | Composición LR | Andina/Municipalidad de Lima

Comerciantes en La Parada denuncian improvisación en su traslado por nuevo proyecto | Composición LR | Andina/Municipalidad de Lima

La incertidumbre se ha apoderado del Mercado Minorista Número 1, en la zona conocida como La Parada, en La Victoria. Luego de conocer el proyecto de modernización anunciado por la Municipalidad de Lima, más de 3.000 comerciantes formales denuncian que el proceso se lleva a cabo sin transparencia ni diálogo previo, pese a haber respaldado al alcalde Rafael López Aliaga con la expectativa de un proyecto consensuado.

Un aspecto que genera mayor malestar entre los comerciantes es la ausencia de información clara respecto al mercado de contingencia que se habilitará en el Migrante, pero hasta ahora no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto. “Nos hemos enterado por los medios que el traslado sería entre diciembre y enero, pero no hay ninguna convocatoria ni anuncio formal. Todo son especulaciones”, advirtió uno de los representantes a Buenos Días Perú.

Reclamos y demandas de los comerciantes a la Municipalidad de Lima

Aunque los comerciantes reconocen la necesidad de renovar la infraestructura del mercado, que consideran limitada para la actual demanda, sostienen que no pueden aceptar un proceso marcado por la improvisación. Alegan que no son informales ni ambulantes, sino arrendatarios formales que emiten boletas y facturas, con pagos mensuales registrados por la propia Municipalidad de Lima.

Otro punto de crítica se centra en la gestión municipal dentro del mercado. Los locatarios afirman que, pese a ser contribuyentes constantes, han tenido que asumir por su cuenta tareas básicas como la seguridad, el aseo del recinto y reparaciones menores desde hace décadas. También cuestionan que, aunque ya se había aprobado una intervención para renovar la instalación eléctrica, esa promesa nunca se materializó.

Comerciantes se pronuncian ante puestos que quedarían fuera en La Parada

Uno de los temas más críticos es la cantidad limitada de puestos en el mercado provisional. De acuerdo con lo anunciado por la Municipalidad, solo habría espacio para unos 2.000 locatarios, lo que dejaría fuera a más de mil comerciantes que hoy ocupan el mercado. Los dirigentes exigen una mesa de trabajo urgente para evitar lo que califican como “un desalojo sistemático”.

También expresan preocupación por la ordenanza municipal 2720, que, según afirman, no fue consensuada con ellos y dejaría fuera a más de 1.000 comerciantes. Esta normativa los obligaría a contratos desfavorables, lo que consideran un retroceso en sus derechos adquiridos, en especial el derecho preferente de compra que les otorga la Ley 26569. “El alcalde prometió construir el nuevo mercado en conjunto, con participación de la junta directiva y respeto a la ley 26569, que otorga derechos de propiedad y preferencia de compra a los arrendatarios directos", afirmó el vocero.

Comerciantes piden diálogo directo con la Municipalidad de Lima

Los comerciantes recuerdan que apoyaron la campaña de Rafael López Aliaga bajo el compromiso de una remodelación con participación directa de los representantes del mercado. “El alcalde prometió construir el nuevo mercado con nosotros, respetando la ley y nuestro derecho preferente”, aseguraron.

Ante la inminente modernización anunciada para diciembre, los comerciantes formales insisten en la necesidad de establecer una mesa técnica con presencia del alcalde, donde se definan criterios claros de traslado, se garanticen espacios para todos los afectados y se respete su formalidad. "Exigimos una reunión directa con la junta directiva", concluyeron.

Municipalidad de Lima Responde a comerciantes de La Parada Foto: X/@MuniLima

Municipalidad de Lima Responde a comerciantes de La Parada

Según la Municipalidad de Lima, el proceso de modernización del Mercado Minorista N.º 1 se viene desarrollando con reuniones e informes constantes desde marzo, lo que habría generado, según afirman, interés y participación por parte de los comerciantes.

En un reciente comunicado, la comuna aseguró que los arrendatarios formales tendrán preferencia para adquirir sus puestos conforme a la Ley N.º 28181. Sin embargo, también precisaron que un número importante de locatarios no cuenta con contrato vigente, presenta deudas o ha subarrendado sus espacios, por lo que se les exhorta a regularizar su situación para poder acceder a ese beneficio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.