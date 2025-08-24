HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La moderna vía que unirá Ate, San Borja y San Luis: reducirá 20 minutos de viaje con una inversión de S/226 millones

El proyecto, que incluye dos viaductos elevados, aumentará la velocidad del tránsito vehicular de 12 km/h a 35 km/h y beneficiará a más de dos millones de personas que viajan al centro de la capital.

La Municipalidad de Lima, a través de Invermet, iniciaría en diciembre de 2025 la construcción de esta moderna vía rápida.
La Municipalidad de Lima, a través de Invermet, iniciaría en diciembre de 2025 la construcción de esta moderna vía rápida. | Foto: composición LR/Andina

Un proyecto ejecutado por la Municipalidad de Lima a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) consiste en la construcción de una vía rápida en la avenida Canadá. La obra, que se iniciará en diciembre, busca que las personas que se movilizan en Lima ahorren hasta 20 minutos en sus viajes diarios.

Según declaraciones de Pablo Paredes Ramos, gerente general de Invermet, ante Andina, la obra incluye dos viaductos elevados, mismas que aumentarán la velocidad del tráfico de 12 km/h a 35 km/h. Por otro lado, se prevé que el proyecto beneficie a más de dos millones de personas que viajan entre Lima este y el centro de la capital.

PUEDES VER: Nueva y moderna obra aérea cruzará autopista Ramiro Prialé para unir Lima y Chosica

lr.pe

Av. Canadá permitirá que los vehículos vayan más rápido y reduzcan su viaje en 20 minutos

Según Pardes, este proyecto forma parte de un plan de diez vías rápidas para descongestionar áreas de la ciudad. En ese orden de ideas, indicó que las velocidades de tránsito en la zona de la avenida Canadá son de 10 km/h. Con la construcción de los viaductos, se espera que la velocidad aumente a 35 km/h, lo que podría reducir el tiempo de viaje en hasta 20 minutos.

En otro momento, el gerente de Invermet mencionó que esta nueva vía se convertirá en una alternativa a la avenida Javier Prado para conectar la zona este con el centro de Lima. Además, señaló que el proyecto incorporará ciclovías, áreas verdes, señalización y mejoras en la seguridad peatonal.

PUEDES VER: La nueva vía rápida en Lima construida con tecnología mexicana: costará S/220 millones y estaría lista en 18 meses

lr.pe

Ejecución de obras en la av. Canadá iniciarían en diciembre de 2025 y estaría lista en 11 meses

Es importante mencionar que la inversión para esta obra es de 226 millones de soles y su ejecución tomará 11 meses. A su vez, trascendió que se realizará bajo la modalidad de concurso oferta, que incluye el diseño del expediente técnico y la construcción.

Es así que se construirá un primer viaducto de 1.5 km desde la avenida Circunvalación hacia Canadá y un segundo viaducto de 500 metros permitirá giros en U. Finalmente, cabe señalar que antes del inicio, la Municipalidad de Lima establecerá planes de desvío y talleres informativos para que el tránsito no se detenga durante la construcción.

