Prolima coordina las labores de peatonalización del Centro Histórico de Lima | Lima Cómo Vamos / Carlos Contreras - La República | Composición LR

El Centro Histórico de Lima le dirá adiós al tránsito de vehículos particulares este 2025. El ambicioso plan de Prolima, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), contempla reservar gran parte del llamado 'Damero de Pizarro' a los peatones, y por ello se han anunciado los próximos pasos para reducir paulatinamente la presencia de movilidad motora.

El proceso de peatonalización del Centro Histórico comenzó en 2019, con el adoquinado y empedrado de 41 cuadras de una zona reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a sus iglesias y casonas de valor cultural. No obstante, el paso de vehículos motorizados continuó, congestionando las calles y causando molestias entre vecinos y visitantes.

Plan de cierre de calles en el Centro Histórico de Lima

Por ello, con el fin de garantizar la seguridad vial y promover la caminabilidad, la MML dispuso el cierre al tránsito vehicular de sectores de los jirones Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Camaná, Ica, Cailloma y otros, desde el 2 de agosto último. Se han designado los siguientes puntos de acceso:

Av. Tacna con Jr. Callao

Av. Emancipación con Jr. Rufino Torrico

Av. Emancipación con Jr. Carabaya.

Asimismo, los puntos de salida son los siguientes:

Jr. Conde de Superunda con Av. Tacna

Jr. Camaná con Av. Emancipación

Jr. Santa Rosa con Av. Abancay

Jr. Junín con Av. Abancay.

En esta etapa del plan, las y los residentes de las zonas mencionadas podrán acceder con sus vehículos presentando su DNI para acreditar el domicilio. También podrán hacerlo sus visitas, siempre que estén acompañadas por la persona propietaria del predio. En el caso de inquilinos, el propietario deberá presentar la información en la mesa de partes de Prolima para obtener la carta de acceso respectiva.

Asimismo, las personas asistentes a un evento dentro del Centro Histórico podrán entrar en los taxis que cuenten con la Tarjeta Única de Circulación de ATU, la cual les permitirá embarcar o desembarcar en las zonas autorizadas. También podrán ingresar en auto las personas con discapacidad que presenten su carnet de Conadis. Las bicicletas y scooters no tendrán restricciones.

Salvoconductos y plazos para ingreso de autos al Centro Histórico

También se emitirán salvoconductos especiales para los usuarios de las playas de estacionamiento autorizadas. Estos estarán disponibles en tres tipos y por el plazo de tres meses, para permitir la adaptación progresiva al nuevo orden:

Permiso temporal celeste: para vehículos no abonados a las playas de estacionamiento.

Permiso temporal azul: para vehículos abonados en estacionamientos ubicados al oeste del Jr. de la Unión.

Permiso temporal amarillo: para vehículos abonados en estacionamientos al este del Jr. de la Unión.

Pasado este periodo, a partir de noviembre de 2025, solo podrán acceder los vehículos de abonados a las playas de estacionamiento autorizadas, los cuales serán previamente registrados en una lista que se entregará a Prolima.

Para consultas personalizadas sobre las nuevas restricciones vehiculares en el Centro Histórico de Lima, puedes contactar a la Municipalidad de Lima de forma presencial en el local de Pasaje Acisclo Villarán 288, a través de la Mesa de Partes Virtual de la MML o por el correo institucional.