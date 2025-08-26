Un nuevo conflicto se ha suscitado en Miraflores tras la decisión de la Municipalidad del distrito en instalar una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado. Dicha medida ha sido rechazada por los residentes de la zona, quienes hicieron un plantón el martes 26 de agosto para expresar su oposición a la medida. "Parques sí, cemento no", es lo que repitieron los vecinos.

Desde las 7 de la noche, Eliseo Talanche, presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, estuvo presente en el plantón en compañía de los vecinos, quienes sostienen que la Municipalidad no les ha consultado sobre la implementación de la caseta de serenazgo, pese a que el municipio asegura lo contrario.

Vecinos de Miraflores realizan plantón en oposición a módulo de seguridad en el parque Leoncio Prado

Desde la mañana del lunes 25 de agosto, las cámaras de diversos medios captaron el despliegue de funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, quienes intentaron cercar el parque Leoncio Prado para realizar la construcción del módulo de seguridad. Ante este escenario, los vecinos empezaron a salir de sus hogares para retirar las vallas que se habían colocado. Debido a la presencia de los vecinos, los operarios municipales suspendieron el inicio de la construcción.

Vecinos de Miraflores durante el plantón contra la construcción de la caseta de serenazgo. Foto: Carlos Félix

Este hecho causó que los residentes organicen un plantón en rechazo a la construcción de la Municipalidad de Lima. En medio de cantos y reclamos, los vecinos de Miraflores rechazaron la decisión del municipio. "Vecinos unidos, jamás serán vencidos", "Alcalde nefasto, devuélveme mi pasto", "Fuera Canales, fuera", son las frases de los ciudadanos que se oponen a la medida.

Consideran que obra atenta contra el medio ambiente y valores cívicos

Al respecto, Eliseo Talanche, presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, pidió a las autoridades que se respete el parque Leoncio Prado por el valor histórico que tiene. Además, aseguró que la obra de la Municipalidad de Miraflores estaría atentando no solo contra el medio ambiente, sino también contra los valores cívicos de la ciudadanía miraflorina. "Se ha establecido que se erija este monumento en honor a nuestro héroe Leoncio Prado, cuyo nacimiento se está celebrando hoy. Entonces, cómo es posible que se pueda mancillar el honor, la dignidad y la honra que le debemos de tener a este héroe del Perú", sostuvo.

Rechazan la decisión de la Municipalidad de Miraflores en implementar módulo de seguridad en las áreas verdes. Foto: Carlos Félix

"El atentado no solamente es contra el ambiente, sino también contra los valores cívicos que nos deben de infundir como ciudadanos", agregó Talanche. Además, el representante recibió el apoyo de los vecinos, quienes coinciden que en que las áreas verdes deben culminar su tiempo de vida como tal. "No es posible que se efectúe esta construcción atentando contra el paisaje urbano, alterando y afectando lo que es la intangibilidad que tiene un parque", precisó.

Un déficit en las áreas verdes del distrito

En la misma línea, Eliseo Talanche aseguró que hay una reducción en las áreas verdes tras dar paso a las construcciones civiles. "Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos un déficit de las áreas verdes y de los parques. Entonces, ¿qué le pasa señor alcalde? No solamente aquí hay una afrenta sobre un bien común que le pertenece a todos los peruanos (..) tenemos el interés moral de proteger este parque porque es un bien colectivo", reclamó frente a los vecinos y las autoridades municipales.

En tanto, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, indicó que "el proyecto no afectará áreas verdes, porque solo ocupará el 0.68% del total del parque". De igual manera, las autoridades ediles resaltaron que esta decisión de construir una caseta de seguridad en las áreas verdes respondería al aumento del índice de seguridad ciudadana.

