HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Sociedad

Vecinos de Miraflores rechazan construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Parque sí, cemento no"

Un plantón en el parque Leoncio Prado, en Miraflores, se llevó a cabo por los vecinos de la zona, quienes rechazan la construcción de una caseta de serenazgo en las áreas verdes.

Los vecinos de Miraflores se opusieron a la reciente medida de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Composición LR/Carlos Félix
Los vecinos de Miraflores se opusieron a la reciente medida de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Composición LR/Carlos Félix

Un nuevo conflicto se ha suscitado en Miraflores tras la decisión de la Municipalidad del distrito en instalar una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado. Dicha medida ha sido rechazada por los residentes de la zona, quienes hicieron un plantón el martes 26 de agosto para expresar su oposición a la medida. "Parques sí, cemento no", es lo que repitieron los vecinos.

Desde las 7 de la noche, Eliseo Talanche, presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, estuvo presente en el plantón en compañía de los vecinos, quienes sostienen que la Municipalidad no les ha consultado sobre la implementación de la caseta de serenazgo, pese a que el municipio asegura lo contrario.

PUEDES VER: Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

lr.pe

Vecinos de Miraflores realizan plantón en oposición a módulo de seguridad en el parque Leoncio Prado

Desde la mañana del lunes 25 de agosto, las cámaras de diversos medios captaron el despliegue de funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, quienes intentaron cercar el parque Leoncio Prado para realizar la construcción del módulo de seguridad. Ante este escenario, los vecinos empezaron a salir de sus hogares para retirar las vallas que se habían colocado. Debido a la presencia de los vecinos, los operarios municipales suspendieron el inicio de la construcción.

Vecinos de Miraflores durante el plantón contra la construcción de la caseta de serenazgo. Foto: Carlos Félix

Vecinos de Miraflores durante el plantón contra la construcción de la caseta de serenazgo. Foto: Carlos Félix

Este hecho causó que los residentes organicen un plantón en rechazo a la construcción de la Municipalidad de Lima. En medio de cantos y reclamos, los vecinos de Miraflores rechazaron la decisión del municipio. "Vecinos unidos, jamás serán vencidos", "Alcalde nefasto, devuélveme mi pasto", "Fuera Canales, fuera", son las frases de los ciudadanos que se oponen a la medida.

PUEDES VER: Corredor Turístico Miraflores-Barranco: usuario va a conocer puente, pero resbala en la inauguración

lr.pe

Consideran que obra atenta contra el medio ambiente y valores cívicos

Al respecto, Eliseo Talanche, presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, pidió a las autoridades que se respete el parque Leoncio Prado por el valor histórico que tiene. Además, aseguró que la obra de la Municipalidad de Miraflores estaría atentando no solo contra el medio ambiente, sino también contra los valores cívicos de la ciudadanía miraflorina. "Se ha establecido que se erija este monumento en honor a nuestro héroe Leoncio Prado, cuyo nacimiento se está celebrando hoy. Entonces, cómo es posible que se pueda mancillar el honor, la dignidad y la honra que le debemos de tener a este héroe del Perú", sostuvo.

Rechazan la decisión de la Municipalidad de Miraflores en implementar módulo de seguridad en las áreas verdes. Foto: Carlos Félix

Rechazan la decisión de la Municipalidad de Miraflores en implementar módulo de seguridad en las áreas verdes. Foto: Carlos Félix

"El atentado no solamente es contra el ambiente, sino también contra los valores cívicos que nos deben de infundir como ciudadanos", agregó Talanche. Además, el representante recibió el apoyo de los vecinos, quienes coinciden que en que las áreas verdes deben culminar su tiempo de vida como tal. "No es posible que se efectúe esta construcción atentando contra el paisaje urbano, alterando y afectando lo que es la intangibilidad que tiene un parque", precisó.

PUEDES VER: Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

lr.pe

Un déficit en las áreas verdes del distrito

En la misma línea, Eliseo Talanche aseguró que hay una reducción en las áreas verdes tras dar paso a las construcciones civiles. "Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos un déficit de las áreas verdes y de los parques. Entonces, ¿qué le pasa señor alcalde? No solamente aquí hay una afrenta sobre un bien común que le pertenece a todos los peruanos (..) tenemos el interés moral de proteger este parque porque es un bien colectivo", reclamó frente a los vecinos y las autoridades municipales.

En tanto, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, indicó que "el proyecto no afectará áreas verdes, porque solo ocupará el 0.68% del total del parque". De igual manera, las autoridades ediles resaltaron que esta decisión de construir una caseta de seguridad en las áreas verdes respondería al aumento del índice de seguridad ciudadana.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Maratón astrológica del Perú abordará enfermedades neurológicas, terminales y cardiológicas en octubre

Maratón astrológica del Perú abordará enfermedades neurológicas, terminales y cardiológicas en octubre

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en Estación Angamos en Surquillo

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en Estación Angamos en Surquillo

LEER MÁS
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala de este martes 26 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala de este martes 26 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota