Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Al parecer, la tierna mascota se emocionó del paseo y quiso dejar un recuerdito en medio del puente miraflorino. El video fue compartido en TikTok

Cientos de visitantes llegaron para conocer el Puente de La Paz, donde un perrito sorprendió a todos al dejar sus ‘regalo’ en el centro de la estructura, lo que provocó las risas en TikTok.
Cientos de visitantes llegaron para conocer el Puente de La Paz, donde un perrito sorprendió a todos al dejar sus 'regalo' en el centro de la estructura, lo que provocó las risas en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok / @micaelascheelje

La noche del 20 de agosto, la Municipalidad de Miraflores inauguró el Puente de La Paz, una obra que ha generado una ola de críticas de los vecinos del distrito por la excesiva iluminación y de aplausos por otro sector de la población por su espectacular vista al mar. Cientos de personas llegaron hasta el lugar para conocer las nuevas instalaciones, pero un pequeño detalle sacó más de una sonrisa a los usuarios en TikTok.

Como era de esperarse, la nueva inauguración atrajo a un gran número de visitantes, como a una pareja de jóvenes que acudieron con su perrito. Mientras iban caminando por la extensa estructura de 112 metros, a su peludito se le ocurrió hacer sus deposiciones en medio del puente.

Perrito dejó un 'recuerdo' en medio del Puente de la Paz

Aunque el propietario quiso detenerlo, poco pudo hacer para evitar que el can dejara su ‘recuerdo’, en pleno centro del puente, justo en el lugar más visible para los demás visitantes.

La imagen de TikTok mostró el rostro avergonzado del propietario al ver que su apreciado can estaba ‘bautizando’ la nueva infraestructura de Miraflores. Afortunadamente, el muchacho tenía bolsas para recoger las heces de su can, pero las imágenes generaron una ola de divertidos comentarios de los usuarios.

La Municipalidad de Miraflores inauguró el Puente de La Paz el 20 de agosto, generando críticas por su excesiva iluminación y apoyo por su vista al mar. La obra ha dividido opiniones entre los vecinos.Foto: composición LR/ TikTok / @micaelascheelje

La Municipalidad de Miraflores inauguró el Puente de La Paz el 20 de agosto, generando críticas por su excesiva iluminación y apoyo por su vista al mar. La obra ha dividido opiniones entre los vecinos.Foto: composición LR/ TikTok / @micaelascheelje

En ese momento CEL sintió el verdadero terror”, “Qué vergüenza. Yo lloro”, “La gente que va a ir con perritos debe estar preparada con su bolsa y pañitos húmedos para la trapeada”, “La tenía guardada de hace 3 días”, “El perro representa al pueblo”, “Tuvo que bautizar nuestro puente”, “A lo que yo vine fue a esto”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios.

Puente inaugurado por alcaldes Carlos Canales y Rafel López Aliaga reciben lluvia de críticas

El denominado Puente de la Paz instalado sobre la Bajada Armendáriz ha sido punto de críticas de los vecinos Miraflores, quienes llegaron con ollas para recibir a los alcaldes Rafel López Aliaga y Carlos Canales con cacerolazos. Según las quejas de los ciudadanos, la estructura, que demandó 25 millones de soles de inversión y que conecta el Malecón de la Reserva con el Malecón Paul Harris, no los deja dormir por las excesivas luces que se quedan encendidas toda la noche.

Además, de deficiencias en su ejecución sobre todo para persona con movilidad reducida, ya que no existirían rampas, ni veredas adaptadas que permitan el tránsito seguro de sillas de ruedas o coches de bebé.

