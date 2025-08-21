Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

El último miércoles 20 de agosto, los alcaldes de Lima y Miraflores, Rafael López Aliaga y Carlos Canales, inauguraron el Puente de la Paz que conecta el distrito miraflorino con Barranco, luego de los constantes retrasos. Sin embargo, la ceremonia se realizó en medio del rechazo de los vecinos, quienes protestaron con cacerolazos e insultos contra las autoridades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Corruptos, miserables, ladrones", exclamaron los ciudadanos durante la noche en la que se inauguró el puente, pero aseguraron que se les impidió el paso para ingresar a la celebración de la obra pese a sus intentos.

De igual manera, momentos antes de la celebración del Puente de la Paz, los vecinos colocaron grandes pancartas en rechazo a la obra de los burgomaestres. "Alcaldes, escuchen. Luces tóxicas, gestión oscura, vecinos sin descanso", se lee en las banderas colocadas en los edificios de Miraflores. Según lo que se ha denunciado, la iluminación LED perturba el descanso de las familias que viven allí y altera la armonía del área.

"Lo que más ha molestado a los vecinos, más allá de que no se les consultó nada y que la obra estuvo paralizada, generó tráfico y todo lo que ya sabemos, el tema es el diseño de luces del proyecto. Es un fluorescente gigante en medio del acantilado. Hay como cuatro o cinco edificios en los que parece que fuera de día", dijo uno de los vecinos para un medio local.

Pancartas de los vecinos de Miraflores en contra del Puente de la Paz.

Alcalde de Miraflores se pronuncia

Al ser consultado por los reclamos de los vecinos por las luces LED del Puente de la Paz, el alcalde Carlos Canales mencionó que existe un expediente técnico que respalda la incorporación de las luces; sin embargo, informó que evaluarán el cambio por unas luces inteligentes".

"Hay un expediente técnico que tiene las luces que están planteadas y tenían que realizarse conforme al informe del expediente técnico. Hemos escuchado, a través de la alcaldesa de Barranco las cartas que han remitido, pero teníamos que recibir la obra, dar la conformidad de acuerdo al expediente técnico y estamos evaluando un sistema de luces inteligentes que van a ir graduándose en las noches porque este es un lugar peatonal 24 horas", declaró.

"Acá es un corredor turístico como cualquier otra calle, lo que se cierra es el parque, en el caso de Miraflores porque tiene un horario. Pero, en el corredor desde Armendariz hasta el malecón Paul Harris es un corredor de 24 horas y va a tener que estar iluminado. Este es un inicio de una serie de mejoras que vamos a ir haciendo, pero de acuerdo con el expediente técnico, eso es lo que nos tenían que entregar", acotó.