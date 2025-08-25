HOYSuscripcion LR Focus

Maratón astrológica del Perú abordará enfermedades neurológicas, terminales y cardiológicas en octubre

Perú se alista para la Maratón Astrológica Médica, un evento que fusionará salud, astrología y bienestar del 17 al 19 de octubre de 2025 en Miraflores.

La maratón astrológica del Perú es un evento que abarcará charlas sobre enfermedades. Conoce más sobre la maratón astrológica del Perú, que abordará enfermedades neurológicas, terminales y cardiológicas.
La maratón astrológica del Perú es un evento que abarcará charlas sobre enfermedades. Conoce más sobre la maratón astrológica del Perú, que abordará enfermedades neurológicas, terminales y cardiológicas.

Perú se prepara para recibir la Maratón Astrológica Médica, un evento innovador que reunirá en un solo lugar conocimientos y tendencias sobre salud, astrología y bienestar. El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar y concientizar a la audiencia sobre las enfermedades de tipo neurológico, terminal y cardiológico.

El evento se realizará entre el 17 a 19 de octubre y se podrá asistir de manera presencial y virtual. Foto: Antonio Escoriza

El evento se realizará entre el 17 a 19 de octubre y se podrá asistir de manera presencial y virtual.

Charlas informativas para promover la prevención y el conocimiento sobre las enfermedades abordadas en el evento

La astrología, considerada la ciencia humana más antigua de la historia, no solo permite conocer o predecir los signos de cada persona, sino que también ofrece un análisis profundo sobre la salud. Por ello, este evento tiene como objetivo brindar orientación y prevenir a quienes padecen enfermedades de difícil tratamiento.

En los tres días que se llevará a cabo el evento, el temario está compuesto por diferentes especialistas del caso que realizarán programas y charlas informativas para que los asistentes se lleven una buena impresión de la maratón astrológica del Perú.

¿Cuáles son las tres fechas confirmadas para que se realice el evento?

El evento ya tiene las fechas confirmadas y será del 17 al 19 de octubre de 2025. Se llevará a cabo en el Hotel Estelar Miraflores, en la calle Larco, y los precios para asistir de manera presencial o virtual rondan los US$150 (S/547) y US$100 (S/365), respectivamente.

