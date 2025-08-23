HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corredor Turístico Miraflores-Barranco: usuario va a conocer puente, pero resbala en la inauguración

Debido a las intensas lluvias en Lima, el puente La Paz estuvo resbaloso, lo que causó que un hombre se resbalara durante una transmisión en vivo de América Noticias.

El hombre sufrió una caída durante una transmisión en vivo en América Noticias. Foto: Composición LR/Municipalidad de Lima/América Noticias
El Corredor Turístico Miraflores-Barranco finalmente fue inaugurado el pasado miércoles 20 de agosto sobre la Bajada de Armendáriz. Luego de constantes retrasos e incumplimiento de la empresa contratista Incot S.A.C, la obra fue abierta para todo el público visitante. No obstante, durante la inauguración se reportó la caída de un usuario, quien se encontraba cruzando la estructura.

Debido a las intensas lluvias reportadas los últimos días en los distritos limeños, el también llamado Puente de la Paz quedó resbaloso, lo cual ocasionó la caída de un usuario y fue evidenciado durante una transmisión en vivo de América Noticias.

PUEDES VER: Inauguran puente turístico Miraflores-Barranco en medio de protestas vecinales por extrema iluminación

Hombre se cae en el Corredor Turístico Miraflores-Barranco durante transmisión en vivo

Tras la inauguración del Corredor Turístico Miraflores-Barranco, muchos usuarios acudieron para usarlo luego de varios meses de retraso en la obra. La estructura, que cuenta con un piso de vidrio, fue recibida por los vecinos en medio de polémicas por su implementación.

En medio de una transmisión en vivo por América Noticias, un hombre resbaló debido a que la estructura de vidrio había quedado mojada por las constantes lloviznas que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú había advertido anteriormente. El usuario, quien tuvo un golpe en la parte posterior de su cuerpo, optó por levantarse e irse del lugar caminando mientras se sobaba la zona golpeada.

De acuerdo al reportaje de América Noticias, el personal de serenazgo de la municipalidad del distrito estuvo limpiando el Puente La Paz para evitar este tipo de accidentes. No obstante, fue inevitable que uno de los usuarios termine cayéndose debido a que la franja de vidrio estuvo mojada.

PUEDES VER: ¡Insólito! ciclistas deben descender de sus bicicletas para pasar por la ciclovía del puente Miraflores-Barranco

El Puente Miraflores-Barranco que conecta malecones sobre la Costa Verde

La estructura destaca por su innovador diseño y ubicación estratégica, pues se extiende a lo largo de 112 metros y tiene un ancho de 8 metros. Además, está situado a más de 61 metros sobre el nivel del mar y tiene una capacidad para albergar a 900 personas de manera simultánea. Cabe precisar que esta estructura está destinada al uso peatonal y deportivo, incluyendo un carril exclusivo para ciclistas y scooters. Se aconseja a los usuarios de estos últimos que transporten sus vehículos a pie, dado el elevado número de peatones que transitan por el lugar. Esta obra conectará los malecones De la Reserva y Paul Harris, garantizando un tránsito seguro y exclusivo a lo largo de la Costa

No obstante, algunos vecinos se mostraron en desacuerdo por la inauguración de este puente. Durante el día del inicio, algunos residentes colgaron pancartas en sus viviendas a modo de protesta. De acuerdo a sus quejas, la iluminación LED afecta su descanso y rompe con la armonía de la zona. Al respecto, las autoridades locales no se pronunciaron directamente sobre las quejas durante la inauguración, pero aseguraron que la obra representa un “símbolo de progreso y amistad entre distritos turísticos”.

