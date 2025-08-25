HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Sociedad

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

En el distrito de Miraflores, los residentes aseguraron a La República que existe una ordenanza municipal que impide la construcción de obras dentro del parque. 

Personal municipal vigila y cerca espacio destinado a la nueva obra en Miraflores. Foto: Francisco Erazo/La República
Personal municipal vigila y cerca espacio destinado a la nueva obra en Miraflores. Foto: Francisco Erazo/La República

A primeras horas del 25 de agosto, trabajadores de la Municipalidad de Miraflores y agentes del Serenazgo llegaron al parque Leoncio Prado para cercar un área destinada a ser la nueva obra distrital: un módulo descentralizado de seguridad. Vecinos miraflorinos que paseaban por las inmediaciones se percataron del material de construcción y reportaron la situación ante las autoridades.

Frente a ello, el representante de la Junta Vecinal N.° 11 en Miraflores, Eduardo Osterlin, detalló a La República que la Ordenanza 1852 de Lima Metropolitana y la Ley de Espacio Público 23199 precisan que no está permitido construir dentro de este tipo de espacios. "Yo tengo los libros de acta de las juntas vecinales 2023, 2024 y 2025, y no hay una sola reunión de vecinos para que estén de acuerdo en construir en el parque", señaló Osterlin. "Es completamente ilegal", sentenció.

PUEDES VER: Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

lr.pe

Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores habría encerrado a vecinos

Serenazgo de la municipalidad cercó el área ante la protesta de los habitantes de la zona. "Habían serenos, habían camiones, habían grupos electrógenos", contó Osterlin, quien destacó que un grupo de serenos soldó las rejas para que no puedan ser removidas. Algunos de los vecinos se encontraban en el interior del espacio a construir, por lo que quedaron encerrados.

Personal municipal suelda rejas y encierra a vecinos de Miraflores. Foto: Difusión

Personal municipal suelda rejas y encierra a vecinos de Miraflores. Foto: Difusión

"Todos queremos serenazgo. Todos queremos seguridad, cámaras (…), pero no lo metas dentro de un parque. Eso es lo que está prohibido, tú no puedes quitar áreas verdes recreativas. (…) Los vecinos estamos en contra de que vaya dentro del parque", agregó.

Vecino al interior de la obra en forma de protesta. Foto: Francisco Erazo/La República

Vecino al interior de la obra en forma de protesta. Foto: Francisco Erazo/La República

En esa misma línea, informó que la junta vecinal ha estado enviando cartas, con más de 600 firmas de los residentes aledaños, a la municipalidad en las que plantearon sugerencias. "Le hemos mandado nosotros como junta vecinal una alternativa para que piensen en una berma central ancha, como es en la avenida Diez Canseco".

PUEDES VER: Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

lr.pe

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

Desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la municipalidad indicó a este medio que "el proyecto no afectará áreas verdes, porque solo ocupará el 0.68% del total del parque". Asimismo, la autoridad edil remarcó que la construcción de este módulo de seguridad se da en el marco del aumento del índice de inseguridad ciudadana.

Así lucirá el módulo descentralizado de seguridad. Foto: Municipalidad de Miraflores

Así lucirá el módulo descentralizado de seguridad. Foto: Municipalidad de Miraflores

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El puente turístico de S/30 millones, nexo entre Miraflores y Barranco, será inaugurado el 20 de agosto tras meses de retrasos

El puente turístico de S/30 millones, nexo entre Miraflores y Barranco, será inaugurado el 20 de agosto tras meses de retrasos

LEER MÁS
Cierren 7 locales en la 'Calle de las Pizzas' en Miraflores por venta ilegal de alcohol y ocupación indebida del espacio

Cierren 7 locales en la 'Calle de las Pizzas' en Miraflores por venta ilegal de alcohol y ocupación indebida del espacio

LEER MÁS
Corredor turístico Miraflores - Barranco tiene fecha de inauguración: ¿cuándo se abrirá al público?

Corredor turístico Miraflores - Barranco tiene fecha de inauguración: ¿cuándo se abrirá al público?

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Lanzan cartucho de dinamita en casa de periodista en Huaral, pero perrita apaga la mecha a mordiscos

Lanzan cartucho de dinamita en casa de periodista en Huaral, pero perrita apaga la mecha a mordiscos

LEER MÁS
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Sociedad

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Temblor en Perú HOY, sábado 25 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota