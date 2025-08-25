A primeras horas del 25 de agosto, trabajadores de la Municipalidad de Miraflores y agentes del Serenazgo llegaron al parque Leoncio Prado para cercar un área destinada a ser la nueva obra distrital: un módulo descentralizado de seguridad. Vecinos miraflorinos que paseaban por las inmediaciones se percataron del material de construcción y reportaron la situación ante las autoridades.

Frente a ello, el representante de la Junta Vecinal N.° 11 en Miraflores, Eduardo Osterlin, detalló a La República que la Ordenanza 1852 de Lima Metropolitana y la Ley de Espacio Público 23199 precisan que no está permitido construir dentro de este tipo de espacios. "Yo tengo los libros de acta de las juntas vecinales 2023, 2024 y 2025, y no hay una sola reunión de vecinos para que estén de acuerdo en construir en el parque", señaló Osterlin. "Es completamente ilegal", sentenció.

Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores habría encerrado a vecinos

Serenazgo de la municipalidad cercó el área ante la protesta de los habitantes de la zona. "Habían serenos, habían camiones, habían grupos electrógenos", contó Osterlin, quien destacó que un grupo de serenos soldó las rejas para que no puedan ser removidas. Algunos de los vecinos se encontraban en el interior del espacio a construir, por lo que quedaron encerrados.

Personal municipal suelda rejas y encierra a vecinos de Miraflores. Foto: Difusión

"Todos queremos serenazgo. Todos queremos seguridad, cámaras (…), pero no lo metas dentro de un parque. Eso es lo que está prohibido, tú no puedes quitar áreas verdes recreativas. (…) Los vecinos estamos en contra de que vaya dentro del parque", agregó.

Vecino al interior de la obra en forma de protesta. Foto: Francisco Erazo/La República

En esa misma línea, informó que la junta vecinal ha estado enviando cartas, con más de 600 firmas de los residentes aledaños, a la municipalidad en las que plantearon sugerencias. "Le hemos mandado nosotros como junta vecinal una alternativa para que piensen en una berma central ancha, como es en la avenida Diez Canseco".

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

Desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la municipalidad indicó a este medio que "el proyecto no afectará áreas verdes, porque solo ocupará el 0.68% del total del parque". Asimismo, la autoridad edil remarcó que la construcción de este módulo de seguridad se da en el marco del aumento del índice de inseguridad ciudadana.

Así lucirá el módulo descentralizado de seguridad. Foto: Municipalidad de Miraflores

