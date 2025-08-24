Docente fue despedida definitivamente de San Marcos tras amenazar a estudiantes: había sido recontratada en otra facultad
Gina Cubillas fue grabada intimidando a alumnos que le reclamaban por sus inasistencias. Aunque fue separada de la Facultad de Ingeniería Geológica en la sede de Oyón, alumnos indicaron que fue recontratada en otra facultad.
Tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a Gina Cubillas Terreros, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), amenazando a estudiantes de la sede Oyón, la casa de estudios anunció la decisión de prescindir de sus servicios. El caso provocó amplio rechazo dentro de la comunidad universitaria.
Sin embargo, días después, alumnos de otra facultad denunciaron que la docente había sido recontratada para dictar clases en otro campus, lo que reavivó la polémica. La situación generó nuevas protestas estudiantiles y un llamado a las autoridades para garantizar condiciones adecuadas en la enseñanza.
Comunicado de la FIEE ante protestas de estudiantes por recontratación de docente. Foto: difusión
Despiden definitivamente a docente tras protestas de estudiantes
La Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que se ha resuelto “prescindir de los servicios de la profesora Gina Paola Cubillas Terreros en la enseñanza del curso de Química General en la sede de la Facultad en Chilca”. La decisión fue adoptada tras la evaluación de los reclamos formales presentados por estudiantes que participaron en dicho curso.
Además, anunciaron que se procederá a “la contratación de un nuevo docente que posea la formación académica y el compromiso ético indispensables” para mantener un ambiente educativo respetuoso y de alta calidad.
Alumnos protestan ante recontración de docente. Foto: difusión
Facultad de Electrónica de San Marcos: alumnos exigen su retiro de docente tras recontratación
Pese a lo ocurrido en Oyón, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE), de la sede Chilca, denunciaron el 21 de agosto que Gina Cubillas había sido contratada nuevamente como docente, pero esta vez eseñando el curso de Química General en su facultad. Ante ello, los alumnos de la Base 25 difundieron un comunicado expresando su rechazo a esta decisión.
En el documento, dirigido a las autoridades universitarias, los estudiantes indicaron: “Nos sorprendió descubrir que la misma docente ha sido contratada nuevamente para dictar asignaturas en nuestra facultad”, y exigieron de forma clara “el despido inmediato de la docente Gina Paola Cubillas Terreros”. Además, solicitaron “la contratación de un nuevo docente idóneo que garantice la calidad académica que merecemos”.
San Marcos anunció el retiro de la docente, pero alumnos indicaron que fue recotratada dias después. Foto: difusión
San Marcos separa a docente luego de difusión de video
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó a sus estudiantes la decisión de “no contar con los servicios de la docente Gina Paola Cubillas Terreros”, luego de las denuncias presentadas por estudiantes de la sede Oyón. Según el comunicado publicado el 18 de agosto, la medida se aplicó en relación a los cursos de Química General y Fisicoquímica que dictaba la docente durante el semestre académico 2025-I.
