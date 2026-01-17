Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: hora y canal del partido por la LaLiga de España

Barcelona y Real Sociedad se enfrentan por la fecha 20 de LaLiga española. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Barcelona y Real Sociedad se enfrentan por la fecha 20 de LaLiga española. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO juegan este 18 de diciembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Reale Arena, con transmisión por TV a cargo de ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El líder de LaLiga, Barcelona, visita a la Real Sociedad con el objetivo de seguir manteniendo distancia con sus más cercanos seguidores. Por el lado del equipo de San Sebastián, se ubica en la mitad de la tabla, pero debe empezar a mantener una racha positiva si quiere clasificar a un torneo internacional a final de temporada.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad?

Los equipos de Barcelona y Real Sociedad se verán las caras por la jornada 20 de la LaLiga. El partido se jugará el domingo 19 de enero en España, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Sociedad?

El partido Barcelona vs Real Sociedad, por la LaLiga, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Brais Méndez y Mikel Oyarzabal.

Pronóstico de Barcelona vs Real Sociedad

Betsson: gana Barcelona (1.58), empate (4.70), gana Real Sociedad (4.95)

Betano: gana Barcelona (1.60), empate (4.50), gana Real Sociedad (5.00)

Bet365: gana Barcelona (1.57), empate (4.50), gana Real Sociedad (5.00)

1xBet: gana Barcelona (1.62), empate (4.83), gana Real Sociedad (5.28)

Coolbet: gana Barcelona (1.59), empate (4.75), gana Real Sociedad (5.25)

Doradobet: gana Barcelona (1.60), empate (4.33), gana Real Sociedad (1.60)

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Real Sociedad?

Barcelona y Real Sociedad disputarán este encuentro por la fecha 20 de LaLiga española en el Estadio Reale Arena, ubicado en San Sebastián, España. El recinto tiene capacidad para 40.000 espectadores.