San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Los días 23 y 24 de agosto se realizará el simulacro presencial de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en su campus ubicado en la Calle Germán Amezaga en Lima, conocido como Ciudad Universitaria. Esta actividad se da en el contexto de la preparación para el examen de admisión 2026-I y tiene como objetivo ofrecer a los postulantes una prueba con características similares a la de una prueba de ingreso oficial. El costo para participar en el simulacro de admisión 2026-I de San Marcos es de S/100.

Pasos para inscribirte:

Realiza el pago de S/100 en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe, usando el código 9517.

Esperar seis horas para el procesamiento del pago.

Ingresa al portal oficial de admisión de San Marcos, registra el pago y completa tus datos personales (aquí).

Al finalizar el registro, el sistema te mostrará tu código de participación

Confirmar en la plataforma el estado de la inscripción

San Marcos 2026-I: confirman la fecha y el costo oficial del examen de admisión para postulantes

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Oficina Central de Admisión (OCA), el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se llevará a cabo los siguientes días: sábado 13, domingo 14, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025. El proceso ha sido segmentado con el fin de evitar sobrecargas en el sistema.

Antes de postular, los interesados deberán adquirir el reglamento de admisión, cuyo costo es de S/70. El pago puede realizarse en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe (código 9516). Luego, deberán registrar el pago y sus datos en la página oficial de la OCA.

Los postulantes deberán inscribirse según el siguiente calendario establecido por la institución:

Aspirantes cuyo apellidos sean de la A a la F: del 7 al 20 de julio de 2025

Aspirantes cuyo apellido sea de de G a la O: del 21 de julio al 3 de agosto de 2025

Aspirantes cuyo apellido sea de la P a la Z: del 4 al 16 de agosto de 2025

Personas que no lograron inscribirse en la fecha que les correspondía: del 18 al 31 de agosto

Finalmente, los postulantes deben pagar el derecho de inscripción, cuyo monto varia según el tipo de colegio de procedencia:

Escolares egresados de colegios públicos: deben pagar S/400, utilizando el código 9501

Escolares egresados de colegios privados: deben pagar S/800, usando el código 9502

Todos los pagos se pueden realizar de forma presencial en agencias del Banco de la Nación o de manera virtual a través de la plataforma Págalo.pe

